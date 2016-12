Reuter kauft Grundstück in Bedburg und investiert in weitere Expansion

Bedburg (ots) - Der Fach- und Onlinehändler Reuter erweitert seineLogistikkapazitäten mit einem 100.000 Quadratmeter großen Grundstückin Bedburg. Der Kaufvertrag wurde jüngst unterzeichnet. Über die Höhedes Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. Reuter wird mit demBau der neuen Logistik Anfang 2017 starten."Wir benötigen Platz für unsere künftige Expansion. In Bedburgfinden wir optimale Bedingungen für eine langfristige und nachhaltigeAnsiedlung vor. Das Grundstück liegt verkehrsgünstig an großenBallungszentren. Weiterhin besteht ein rechtssicherer Bebauungsplan",erklärt Geschäftsführer Bernd Reuter. "Außerdem haben wir während desgesamten Prozesses eine großartige und professionelle Unterstützungder Verwaltung und des Bürgermeisters Sascha Solbach erfahren. Er hatsich mit großem persönlichen Engagement für das Projekt eingesetzt."Die Erweiterung der Logistik in Bedburg sieht dasFamilienunternehmen Reuter als einen ersten Schritt. Perspektivischsollen Bedburg weitere Standorte für Logistik ebenso wie fürAusstellungen folgen. Bei einer weiteren Fläche inViersen-Mackenstein wird Reuter abwarten, bis Rechtssicherheitbesteht. Der Rat der Stadt Viersen hatte am 20. Dezember 2016 demBebauungsplan zugestimmt. Da die Anwohner bereits eine Klage gegenden Bebauungsplan angekündigt haben, wird Reuter ihnen Zeit für einerechtliche Prüfung des Plans geben, bis Gerichte für Rechtsfriedensorgen.Bürgermeister Sascha Solbach freut sich über diese bedeutendeUnternehmensansiedlung im Industriegebiet Mühlenerft: "Wir arbeitenseit Monaten sehr intensiv daran neue Perspektiven für unsere Stadtaufzubauen und große, solvente Unternehmen von den Vorzügen unseresStandortes zu überzeugen. Die Ansiedlung der Fa. Reuter alsE-Commerce-Pionier im Bereich Bad und Sanitär ist ein großer Erfolgdieser Arbeit und damit ein wichtiger Magnet für die gesamte Region.Die Vergrößerung der Firma Reuter in Bedburg bedeutet mittel- undlangfristig neue und qualifizierte Arbeitsplätze im Bereich Logistiksowie Arbeitsplätze für Ausstellungsberater, Personalfachkräfte,Mechatroniker, Ingenieure sowie kaufmännische Fachkräfte für dieVerwaltung. Das inhabergeführte Unternehmen Reuter schafft für rund300 Mitarbeiter in Bedburg neue Arbeitsplätze und plant bereitsdarüber hinaus. Das ist die Art von Strukturwandel, wie ich ihn mirfür unsere Stadt vorstelle.Ich möchte mich bei den Unternehmen Reuter und Sany Europe für diekonstruktiven Grundstücksverhandlungen bedanken. Sany Europe zeigtdamit großes Verantwortungsbewusstsein für die Region. Nur gemeinsamkonnten wir dieses Projekt auf den Weg bringen und den StandortBedburg für den gesunden Mittelstand weiter stärken."Über ReuterDas 1986 gegründete Mönchengladbacher Unternehmen reuter.de isteiner der größten Fach- und Onlinehändler für Bad- und Wohnkultur.Der Onlineshop www.reuter.de, 2004 gegründet, zählt zu den europaweitbedeutendsten in seinem Segment. Zurzeit 480 Mitarbeitende sind fürreuter.de tätig. Zum Angebot gehören Bad- und Sanitärartikel, Wohn-und Küchenaccessoires, Designmöbel und -leuchten. In allen Bereichensetzt reuter.de ausschließlich auf Marken- und Designprodukte. Inseinem TÜV-zertifizierten Onlineshop bietet reuter.de eine riesigeSortimentsauswahl - mehrere hunderttausend Markenartikel sind sofortverfügbar. Eine kompetente Fachberatung und günstige Onlinepreiserunden das Angebot ab. Gründer und Geschäftsführer ist Bernd Reuter.Pressekontakt:Frauke WeberReuter GmbHKühlenhof 241169 MönchengladbachTel. 02161 / 9020 - 0presse@reuter.dewww.reuter.deGabriela LeiblLeiterin Fachdienst 7Am Rathaus 150181 BedburgTel. 02272 / 402 - 120g.leibl@bedburg.dewww.bedburg.deOriginal-Content von: Stadt Bedburg, übermittelt durch news aktuell