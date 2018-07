"Die Rettung von Menschenleben ist kein Verbrechen." / Kommentar von Manuela Roßbach, geschäftsführender Vorstand von "Aktion Deutschland Hilft" (FOTO)

Bonn (ots) -"Die Würde des Menschen ist unantastbar" lautet Artikel 1 dergemeinsamen Werte der EU-Mitgliedsstaaten. Dass ein Rettungsschiffmit hunderten Flüchtlingen tagelang auf dem Mittelmeer ausharrt oderSchiffe festgesetzt werden und viele europäische Regierungen davordie Augen verschließen, widerspricht dem zutiefst.Seit 2014 sind UN-Angaben zufolge 16.346 Menschen im Mittelmeergestorben oder gelten als vermisst. Die Dunkelziffer der Ertrunkenenist hoch - und ohne die zivile Seenotrettung wären es noch mehr. DieHilfsorganisationen retten Menschenleben - Tag für Tag und trotzaller Gefahren auf See für das Leben und die Gesundheit der Helfer.Doch nun stehen sie in der Kritik. Sie müssen sich für ihren Einsatzfür geflüchtete und vertriebene Menschen rechtfertigen. Die Rettungvon Menschenleben ist kein Verbrechen, sondern erste humanitärePflicht. Die Rettungsschiffe der Hilfsorganisationen handeln dabeinach der - international anerkannten - UN-Seerechtskonvention, diebesagt, dass Schiffsbrüchige gerettet und in den nächsten sicherenHafen gebracht werden müssen.Dazu passen die Aussagen in der Charta der Grundrechte derEuropäischen Union "Jeder Mensch hat das Recht auf Leben" (Artikel 2)und "Jeder Mensch hat das Recht auf körperliche und geistigeUnversehrtheit" (Artikel 3). Diplomaten berichten, dass in LibyensFlüchtlingslagern unmenschliche Zustände herrschen und Libyen derzeitkein sicherer Hafen für Flüchtlinge ist. Flüchtlinge, alte und jungeMenschen, egal welcher Hautfarbe, haben das Recht auf Unversehrtheit,Sicherheit und eine menschenwürdige Unterbringung. Wollen wir uns alsEuropäer*innen nicht an unseren gemeinsamen Werten und darausabgeleiteten Taten messen lassen? Die Werte Europas - Menschlichkeitund Solidarität - müssen Grundlage politischen Handelns sein.Wir fordern:- Die Abschottung Europas ist keine Lösung. Wir fordern faireAsylverfahren und sichere, legale Wege nach Europa.- Die zivile Seenotrettung darf nicht kriminalisiert odereingeschränkt werden. Menschen aus Lebensgefahr zu retten, istunsere Pflicht als Menschen.- Die zivile Seenotrettung muss ausgeweitet und proaktive Such-und Rettungsmechanismen der europäischen Staaten etabliertwerden.Lösungen kann es nur auf europäischer und globaler Ebene geben.Diese Lösungen zu liefern, ist Aufgabe der Politik. Im Fokus dieserLösungen muss stehen, das Leben von Menschen zu retten und dasSterben im Mittelmeer zu beenden. Und es müssen menschenwürdigeLösungen sein. Alles andere ist eine Schande für Europa.Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis vondeutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihreKräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Diebeteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in derhumanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeitweiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei derBank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom Deutschen Zentralinstitutfür soziale Fragen (DZI) geprüfte und vom Deutschen Spendenratzertifizierte Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen imKatastrophenfall auf www.aktion-deutschland-hilft.dePressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuell