Rettung schwerstkranker Kinder bedroht / Neue EU-Verordnung erschwert lebensnotwendige Eingriffe (FOTO)

Berlin (ots) -Sie ist gut gedacht. Um einen zuverlässigeren Schutz der Patientensoll es in der neuen EU-Verordnung über Medizinprodukte gehen, die ab2020 verbindlich in Kraft tritt. Doch die neue Regelung lässtausgerechnet die schwächsten Patienten im Stich.Nelly hatte GlückDas Manko wurde offenbar, nachdem sich im Juni Ärzte, Patientenund Forscher des Forschungsverbundes Kompetenznetz AngeboreneHerzfehler in einem Brandbrief mit Nellys Geschichte anBundesgesundheitsminister Jens Spahn sowie an den BundesverbandMedizintechnologie e.V. (BVMed) gewandt hatten. Nelly hatte Glück.Gerade einen Tag alt, erhielt sie den letzten kleinenHerzschrittmacher, den das Universitätsklinikum des Saarlandes aufLager hatte. Das Gerät rettete Nelly das Leben. Doch die Produktiondes weltweit kleinsten Herzschrittmachers war eingestellt worden. DieFolge: Kinderherzchirurgen sind gezwungen, auf Implantatezurückzugreifen, die für die Kinder viel zu groß sind. Und das istnoch nicht alles. Das Dilemma betrifft allein im herzmedizinischenBereich viele Medizinprodukte.Es fehlen Anreize für Forschung, Innovation und ProduktionLieferengpässe melden die Kinderherzzentren auch bei kindgerechtenBiopsiezangen, Drainagen, Kathetern und Stents. "Das ist ein ausethischen Gründen vollkommen inakzeptabler Zustand, der sich mit derneuen EU-Verordnung noch erheblich verschärfen wird. Die Firmenwerden regelrecht von der Produktion kindgerechter Medizinprodukteabgeschreckt. Die hierfür seit langem überfälligen Prüfauflagenlaufen ins Leere, weil es an gesetzlich verankerten Anreizen zuForschung und Entwicklung von Produkten auch für vergleichsweisegeringe Patientenzahlen fehlt", sagt Robert Cesnjevar, Leiter derKinderherzchirurgischen Abteilung am Universitätsklinikum in Erlangenund Vorstandmitglied der Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz-und Gefäßchirurgie (DGTHG).Die Politik ist jetzt gefordertDie Verfasser des Brandbriefes, darunter Vertreter dermedizinischen Fachgesellschaften für Kinderkardiologie (DGPK) undHerzchirurgie (DGTHG) sowie der Patientenverbände, kamen amDonnerstag auf Einladung der Adressaten mit Vertretern desBundesministeriums für Gesundheit (BMG), des Bundesinstituts fürMedizinprodukte und Arzneimittel (BfArM) und des HerstellerverbandesBVMed in Berlin zu einem Sondierungsgespräch zusammen. "Wir begrüßendie Reaktion des Herstellerverbandes und des Bundesministeriums aufunseren Brief. Das Problem ist jetzt auf dem Tisch. Wir haben unsereUnterstützung für die notwendige Forschung durch unser Registerangeboten. Jetzt ist die Politik gefordert, zügig nachzubessern undentsprechende Rahmenbedingungen für die Erforschung undBereitstellung kindgerechter Arzneimittel und Medizinprodukte zuschaffen", sagt Ulrike Bauer, Geschäftsführerin des KompetenznetzesAngeborene Herzfehler. Eile scheint geboten. "Dringend erforderlicheKinderstudien im Bereich der Herzmedizin werden in Deutschlandaufgrund der Studienauflagen erschwert, Kinder auf diese Weise vomZugang zu überlebensnotwendigen Medizinprodukten ausgeschlossen. Eskann nicht sein, dass Ärzte sich fortwährend in eine rechtlicheGrauzone begeben müssen, um Leben zu retten", verdeutlicht HermineNock, Geschäftsführerin des Bundesverbandes Herzkranke Kinder e.V.,die angespannte Situation aus Sicht der im Aktionsbündnis AngeboreneHerzfehler (ABAHF) vereinten Patientenverbände und Elterninitiativen.