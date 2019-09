Rettung für den Herbsturlaub am Meer / Spontan-Aktion an der Ostseeküste: Urlaubsunterkünfte in der Lübecker Bucht bieten bis zu 50 % Rabatt für von Thomas Cook-Insolvenz betroffene Urlauber (FOTO)

Scharbeutz (ots) -Der Urlaub ist schon lange beim Arbeitgeber eingereicht, die Reisegeplant und die Vorfreude groß. Schließlich ist der Urlaub dieschönste Zeit im Jahr. Durch die Insolvenz des ReiseveranstaltersThomas Cook können nun jedoch viele ihren geplanten Herbsturlaubnicht antreten.Die gute Nachricht: wer im Herbst ans Meer möchte und bereit ist,den Bikini gegen einen kuscheligen Pullover zu tauschen, der findetin der Lübecker Bucht an der Ostsee Schleswig-Holsteins eineAlternative zum geplanten Herbsturlaub.In der Lübecker Bucht - nahe der Hansestadt Lübeck und eineAutofahrstunde von Hamburg entfernt - haben sich Unterkunftsvermietermehrerer Ostseeorte zusammengetan und zu einem exklusivenUrlaubsangebot verständigt. Sie geben ab sofort ihre noch freienKontingente zu Sonderkonditionen an Urlauber frei, die von der ThomasCook-Insolvenz betroffen sind. Exklusiv für den Reisezeitraumzwischen dem 27. September 2019 und dem 31. Oktober 2019 gewähren siediesem Personenkreis einen Preisnachlass von mindestens 25% bismaximal 50% auf den Original-Übernachtungspreis. Zu den Unterkünftenzählen Hotels, Ferienwohnungen und Ferienhäuser in den OstseeortenScharbeutz, Haffkrug, Sierksdorf, Neustadt in Holstein undPelzerhaken.Bedingung für den exklusiven Preisnachlass ist ein schriftlicherBeleg, der nachweist, dass bei dem Reiseveranstalter Thomas Cook eineReise für den Zeitraum zwischen dem 27. September 2019 und dem 31.Oktober 2019 gebucht wurde.Bei einer zentralen Telefonnummer können sich ab sofortinteressierte und betroffene Urlaubssuchende melden und ihreindividuellen Wünsche und Bedürfnisse für einen Ostseeurlaub angeben.Folgend werden sie an die teilnehmende Unterkunft weitergeleitet, diedem Wunschprofil bestmöglich entspricht und noch über freieKapazitäten verfügt.Die herbstliche Lübecker Bucht bietet einen charmanten Mix ausfrischer Seeluft, dem weiten Horizont der Ostsee und wohliger Wärmein der gemütlichen Gastronomie an den Flanierpromenaden sowieWellnessangeboten. Bei einem ausgedehnten Strandspaziergang wird derKopf frei - vielfältige Freizeit- und Erlebnisangebote sowie einBummel durch die historische Altstadt im nahe gelegenen Lübeck bieteneine gesellige Ergänzung zur Ruhe am Strand.Hotline 'Rettung für den Herbsturlaub':04503 / 77 94 - 100Pressekontakt:Doris Wilmer-HuperzReferentin PR & KommunikationTel. +49 04503 / 7794-112dwilmer-huperz@luebecker-bucht-ostsee.deOriginal-Content von: Tourismus-Agentur Lübecker Bucht, übermittelt durch news aktuell