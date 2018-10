Rettet das Wirtshaus! / Die Suche nach Bayerns kreativsten Gastro Start-ups verschafft dem Gastgewerbe frische Ideen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "UPS":

Nürnberg (ots) -Bayern ist für seine kulinarischen Produkte weit über die Grenzenhinaus bekannt und beliebt, doch die bayerische Gastronomie kann mehrals Weißwurst, Brezen und Bier. Das beweisen junge bayerischeUnternehmen immer wieder aufs Neue: Neben den beliebten Klassikerngibt es immer mehr ausgefallene Trends zu entdecken, die bayerischeKulinarik zu einem Erlebnis machen. Von der ausgefallenen Limonadeaus heimischem Obst und kreativem Craft-Beer über neue Snackideen,außergewöhnliche Wurstkreationen, vegetarisch-bayerische Food-Trendsbis hin zur Neuschöpfung der traditionellen Breze - alles was derGastronomie in Bayern einen neuen Kick gibt und damit die Traditiondes bayerischen Gastgewerbes in die Moderne bringt, hat Chancen beimStart-up-Wettbewerb zur HOGA 2019 zu gewinnen.Nach Angaben des Bayerischen Hotel- und GaststättenverbandesDEHOGA Bayern hat das Bundesland zwischen den Jahren 2006 und 2015fast ein Viertel seiner Schankwirtschaften verloren und liegt damitauf Rang zwei der Bundesländer mit dem größten Gaststättenrückgang.Gerade in strukturschwachen Regionen ist dieses Phänomendeutschlandweit zu finden. Vielen Betrieben fehlt es anGeschäftsnachfolgern oder effektiven Arbeitsprozessen, häufig mangeltes auch an Innovationen und Besonderheiten, um den Gästen einkulinarisches Erlebnis zu bieten.Um dem Wirtshaussterben entgegen zu wirken und Gastgeber mitinnovativen Produkten und modernen Genüssen zu versorgen, sucht dieGastgebermesse HOGA Nürnberg gemeinsam mit dem Hotel- undGaststättenverband DEHOGA Bayern Trends und Innovationen fürGastronomen, Köche und Hoteliers. Denn mit frischen Ideen kommen auchdie Gäste. Gründer, die das bayerische Gastgewerbe mit ihrenInnovationen rund um Essen und Trinken bereichern, können sich bisEnde November bewerben und neben einem Messestand auf der HOGA 2019(13. bis 15. Januar), 2.000 Euro Preisgeld und exklusivenMarketingsupport gewinnen.Teilnehmen können alle, die mit ihren Ideen rund um Essen undTrinken das bayerische Gastgewerbe bereichern: Gastronomen, Brauer,Winzer, Food-Trucker, Bäcker, Metzger, Konditoren, Barbetreiber,Cafébesitzer, Caterer und viele mehr. Dabei spielt es keine Rolle, obdas eingereichte Produkt bereits in Gastronomie und Handel verkauftwird oder ob es noch als Prototyp in der heimischen Küche auf denDurchbruch wartet.Eine Fachjury entscheidet über Bayerns bestes Gastro Start-up.Darunter Dagmar Wöhrl, Parlamentarische Staatssekretärin a.D. undNürnberger Unternehmerin, der Bayerische Hotel- undGaststättenverband DEHOGA Bayern sowie erfahrene Branchenkenner vonMETRO Deutschland.Startups im Blick auf der HOGA NürnbergDie Gastronomiefachmesse HOGA Nürnberg ist der Treffpunkt für dasbayerische Gastgewerbe und Ideengeber der Branche. Rund 28.000Besucher werden vom 13. bis 15. Januar 2019 auf der GastgebermesseHOGA in Nürnberg erwartet. Die HOGA präsentiert ein kompaktes Angebotfür Hotel, Restaurant, Bistro und Café sowie für die Großverbraucherder Gemeinschaftsverpflegung, Bäcker, Metzger, Konditoren sowieCaterer und beleuchtet alle weiteren Facetten des modernenGastgewerbes. Rund 700 Aussteller bündeln dazu ihre Angebote auf40.000 Quadratmetern im Messezentrum Nürnberg.Weitere Informationen unter www.hoga-messe.de.Pressekontakt:Telefon: +49 (0)911/98833-545E-Mail: presse@hoga-messe.deOriginal-Content von: AFAG - Messen und Ausstellungen GmbH, übermittelt durch news aktuell