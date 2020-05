Rettet Euer Bargeld!

Liebe Leser,

die Corona-Krise bringt zahlreiche Änderungen mit sich, die vielen von uns ein Dorn im Auge sind. Heimlich, still und leise aber verschwindet nun auch wie gewünscht das Bargeld. Bargeld ist die einzige Möglichkeit, flächendeckend in Deutschland (und in der Euro-Zone) weitestgehend anonym zu kaufen und Vermögen anzusparen. Damit ist es gelebte Freiheit. Nicht nur als Symbol, sondern ganz praktisch. Angesichts ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



