"Rettet die Bienen": Artenschutz contra Landwirtschaft / "Zur Sache Baden-Württemberg" im SWR Fernsehen (VIDEO)

Stuttgart (ots) -Das landespolitische Magazin "Zur Sache Baden-Württemberg" am 19.September 2019, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen in Baden-Württemberg /Moderation Clemens BratzlerDas Volksbegehren "Rettet die Bienen", das kommende Woche startet,ist heftig umstritten. Kein Wunder, die Forderungen gehen weit: DieHälfte aller landwirtschaftlichen Flächen ökologisch bewirtschaften,Pestizide um 50 Prozent reduzieren, in Schutzgebieten sogar völligdarauf verzichten. Das würde die Landwirtschaft in Baden-Württembergverändern. Landwirte laufen Sturm gegen das "Öko-Diktat". Siefürchten, dass es sie in den Ruin treiben könnte. Sogar unterBiobauern gibt es Vorbehalte, weil auch sie auf den Einsatz voneinigen Bioziden verzichten müssten. Doch wer die Artenvielfalterhalten wolle, komme an diesen Einschnitten nicht vorbei,argumentieren die Initiatoren. Gefährdet das Volksbegehren dieLandwirtschaft? Gast im Studio ist David Gerstmeier, Berufsimker undMitinitiator des Volksbegehrens. "Zur Sache Baden-Württemberg" am 19.September 2019, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Vor Ort bei Gegnern des VolksbegehrensVor-Ort-Reporter Sebastian Schley trifft einen Obstbauern amBodensee, dessen Anbauflächen in einem Naturschutzgebiet liegen. Hatdas Volksbegehren Erfolg, befürchtet er, seinen Hof schließen zumüssen. Auch andere Bäuerinnen und Bauern haben Angst um ihreExistenz. Die Forderung nach "mehr Öko" gehe am Kunden vorbei. Schonheute blieben Bio-Bauern auf ihrer Milch sitzen.Weitere geplante Themen:Kommt das Autoland Baden-Württemberg unter die Räder?Umweltaktivisten demonstrieren vor der Automobilausstellung inFrankfurt gegen den "Klimakiller" Auto und gegen protzige SUV. Siefordern, dass 80 Prozent der Fahrzeuge in den kommenden Jahrzehntenvon den Straßen verschwinden. Das hätte schwere Verluste für hiesigeAutobauer zur Folge, befürchten Beschäftigte und Betriebsräte. Undfür viele Pendlerinnen und Pendler, vor allem auf dem Land, ist derAlltag ohne Auto nicht vorstellbar. Von den einen gebraucht, von denanderen verteufelt - was wird aus dem "heilix Blechle"?Pflichtkurse für Erste Hilfe?Ohne die Hilfe seiner Tochter wäre ein Familienvater ausKornwestheim heute vermutlich tot. Abends auf dem Sofa vor demFernseher erleidet er einen Herzstillstand, die 19-Jährige hat geradeeinen Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein gemacht und reanimiertihn. Ein Glücksfall - und eine Ausnahme. Denn kaum jemand weiß, wieErste Hilfe geht. Die Angst, etwas falsch zu machen, ist groß. Nurjeder Zweite würde im Notfall einschreiten, sagt eine Umfrage. DieBjörn-Steiger-Stiftung fordert nun verpflichtende Erste-Hilfe-Kursefür alle. Denn der Personalmangel im Rettungswesen sei groß und dieWartezeiten auf professionelle Retterinnen und Retter werde länger.Schwäbisch, adlig, Boris JohnsonSchon als Kind wollte Boris Johnson "König der Welt" werden. Dashat der amtierende britische Premierminister zwar noch nichtgeschafft, allerdings soll er zumindest adlige Vorfahren haben, dieaus Baden-Württemberg stammen. Um das herauszufinden, hat Johnsonbereits die Stuttgarter Staatsarchive durchsucht - doch kann jemand,der so egozentrisch ist wie er überhaupt Schwabe sein? Eine Nachfragebei Schwaben, Engländern und echten Adligen."Zur Sache Baden-Württemberg"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit ClemensBratzler berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews undSatirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag dreiBaden-Württemberger*innen via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus liveüber aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt demMinisterpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mitder Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.