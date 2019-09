"Rettet die Bäder!" - DLRG übergibt Petition an Deutschen Bundestag (FOTO)

Berlin (ots) -Die Zahl der Schwimmbäder in Deutschland nimmt ab, dieSchwimmausbildung wird zunehmend schwieriger. Am Mittwoch (25.9.)übergab die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ihrePetition "Rettet die Bäder!" in Berlin an den Petitionsausschuss desDeutschen Bundestages. Über 130.000 Unterzeichnende fordern eineangemessene und nachhaltige Bäderversorgung, damit auch in ZukunftMenschen das Schwimmen lernen und die Möglichkeit bezahlbarersozialer Angebote erhalten bleibt.Per Rettungsboot fuhr der Präsident der DLRG, Achim Haag, amfrühen Nachmittag über die Spree direkt zum Paul-Löbe-Haus, um einenTeil der Unterschriften offiziell an den Vorsitzenden desPetitionsausschusses, Marian Wendt, und Vertretern aus derBundespolitik zu überreichen. Mit im Gepäck hatte Haag fast 20.000"Rote Karten", die aus einer vormaligen Unterschriftenaktion der DLRGstammen. Die übrigen Unterschriften haben die Lebensretter seitHerbst vergangenen Jahres über die Online-Plattform openPetitiongesammelt.Kommt es nun während der Beratung im Petitionsausschuss zu einempositiven Ergebnis, gibt der Ausschuss eine Empfehlung heraus, überdie schließlich der Bundestag beschließt.Über die PetitionSeit Jahren schon mahnt die DLRG die prekäre Bädersituation inDeutschland an. Immer mehr Schwimmbäder werden geschlossen oder insogenannte Spaßbäder umfunktioniert. Die Möglichkeiten einerprofessionellen und lebensrettenden Schwimmausbildung schwinden.Schon jetzt sind jahrelange Wartezeiten für Schwimmkurse keineSeltenheit. "Bäder bauen, nicht wegrationalisieren! DieWassersicherheit in Deutschland ist akut gefährdet, solange dieserTrend nicht gestoppt wird", fordert Haag.Schon jetzt gelten rund 60 Prozent der Zehnjährigen nicht alssichere Schwimmer - so das Ergebnis einer von der DLRG im Jahr 2017in Auftrag gegebenen forsa-Umfrage. Ein Viertel der Grundschulen inDeutschland hat keinen Zugang mehr zu einem Schwimmbad und muss langeWege in Kauf nehmen oder auf den Schwimmunterricht gar verzichten.Mit der Petition erhofft sich die DLRG, dass sich die Bädersituationin Zukunft bessert.Weitere Informationen zur Kampagne der DLRG unterwww.rettet-die-baeder.de.Über die DLRGDie DLRG ist mit rund 1,8 Millionen Mitgliedern und Förderern diegrößte Wasserrettungsorganisation der Welt. Seit ihrer Gründung imJahr 1913 hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen vor demErtrinken zu bewahren. Schirmherr ist Bundespräsident Frank-WalterSteinmeier. Die DLRG ist die Nummer Eins in der Schwimm- undRettungsschwimmausbildung in Deutschland. Von 1950 bis 2018 hat sieüber 22 Millionen Schwimmprüfungen und über viereinalb MillionenRettungsschwimmprüfungen abgenommen. In rund 2.000 Gliederungenleisten die ehrenamtlichen Helfer pro Jahr über zehn MillionenStunden freiwillige Arbeit für die Menschen in Deutschland. DieKernaufgaben der DLRG sind die Schwimm- undRettungsschwimmausbildung, die Aufklärung über Wassergefahren sowieder Wasserrettungsdienst. Über 45.000 Mitglieder wachen jährlich fastdrei Millionen Stunden über die Sicherheit von Badegästen undWassersportlern. Mehr Informationen unter https://dlrg.de.Pressekontakt:Achim WiesePressesprecher der DLRGTelefon: 05723 955-440E-Mail: Kommunikation@bgst.dlrg.deOriginal-Content von: DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, übermittelt durch news aktuell