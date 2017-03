Die Retter vom Feldberg / Zwei neue Folgen der SWR-Doku-Serie über die Bergwacht im Schwarzwald ab 22. März (FOTO)

Mainz (ots) -Wie die Bergwacht im Schwarzwald im Winter arbeitet, stand bereitsim Fokus einer Doku-Serie des SWR Fernsehens - jetzt werden zwei neueFolgen ausgestrahlt, die den Einsatz der mutigen Helfer im Sommerzeigen.Angst können sich die Retter der Bergwacht nicht leisten. Das istschlecht für den Job, sagen sie. Denn immer wieder kommt es zugefährlichen Einsätzen: Im Winter sind es oft Snowboarder oderSkifahrer, die in bedrohliche Situationen geraten - im Sommer lösenverirrte Wanderer, sich selbst überschätzende Mountainbiker oderabgestürzte Gleitschirmflieger Notrufe aus. Ob kleine Wunden oderLebensgefahr - das Team der Bergwacht hilft Menschen in Not, überalldort, wo die Feuerwehr nicht hinkommt. Dabei riskieren dieengagierten Helfer selbst einiges.Ehrenamtlicher Einsatz in GefahrDer Einsatz der Bergwacht ist selbst in Gefahr. Viele glauben, dieBergrettung würde von den Kommunen finanziert. Aber öffentlicheMittel decken nur einen Teil der Kosten; die Bergrettung ist einVerein, der auch auf Spenden angewiesen ist. Alle Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich, keiner ist älter als Mitte 20.Sie opfern ihre Freizeit und müssen immer wieder auch ihre Ausrüstungaus eigener Tasche zahlen. Die Lage spitzt sich zu, als ihnen derMietvertrag für die Geschäftsstelle gekündigt wird und eines ihrerRettungsfahrzeuge abstürzt. Wie lässt sich die drohende Pleiteverhindern? Ob Spendenaktionen oder Klinkenputzen bei der Politik:Das Bergretter-Team um seinen Leiter Adrian Probst versucht, zuretten, was zu retten ist - auch in eigener Sache. Wird das gelingen?Eine lebensnahe Doku-Serie von Judith Schneider und Daniela Hoyer.Die Winter-Folgen 1 bis 3 werden ab 1. März wiederholt, die neuenFolgen 4 und 5 laufen am 22. und 29. März jeweils um 21 Uhr unter demTitel "Die Retter vom Feldberg".Die Retter vom FeldbergFolge 1: Helfer in Not, 1. März, 21 Uhr (Wh.) Folge 2:Lawinenwarnung, 8. März, 21 Uhr (Wh.) Folge 3: Tage der Entscheidung,15. März, 21 Uhr (Wh.) Folge 4: Notruf im Schwarzwald, 22. März, 21Uhr (neue Folge) Folge 5: Sommer des Aufbruchs, 29. März, 21 Uhr(neue Folge)Alle Folgen für akkreditierte Journalisten aufpresseportal.SWR.de.Fotos über ARD-Foto.dePressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell