"Rette die Bienen!": Lidl nutzt Weltbienentag und setzt sich aktiv für mehr Artenschutz ein / Mit verschiedenen Aktionen werden Kinder und Kunden für das Thema sensibilisiert (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Das weltweite Artensterben nimmt bedrohliche Ausmaße an, der vorKurzem vorgestellte UN-Bericht zum Zustand der Artenvielfaltbeschreibt die Situation weltweit als alarmierend. Bienen und andereblütenbesuchende Insekten werden beispielsweise dringend benötigt, umObst- und Gemüsepflanzen zu bestäuben. Ohne diese Bestäubungsleistungkann es zukünftig nicht mehr genügend Obst und Gemüse geben. Mit dembundesweiten Wildbienen- und Artenschutzprogramm "Lidl-Lebensräume"setzt sich Lidl seit Jahren gezielt für die kleinen Nützlinge ein.Die vier Bausteine des ganzheitlichen Programms werdenwissenschaftlich von der Universität Hohenheim sowie der HeinzSielmann Stiftung begleitet. "Wir wollen und müssen uns zum Schutzder Artenvielfalt aktiv engagieren. Es gibt keinen vernünftigen PlanB, wenn bestäubende Insekten immer weiter verschwinden und damit derRückgang von auf Bestäubung angewiesenen Obst- und Gemüsesorteneinhergeht", sagt Anita Wälz, GeschäftsführerinUnternehmenskommunikation und Nachhaltigkeit von Lidl Deutschland.Große Blumensamen-Verteilaktion in allen Lidl-Filialen zumWeltbienentagUnter dem diesjährigen Aktionsmotto "Jeder Quadratmeter zählt"sind verschiedenste Kooperationen sowie Aktionstage zurSensibilisierung von Kindern und Kunden geplant: Zum Weltbienentag am20. Mai verteilt das Unternehmen Blumensamen-Mischungen an seineKunden. Die bienenfreundliche Samenmischung beinhaltet überwiegendheimische und mehrjährig wachsende Wildblumenarten und wurde imVorfeld von der Universität Hohenheim geprüft. "Mit der bundesweitenVerteilaktion wollen wir unsere Kunden über das Thema Bienensterbeninformieren und jedem die Möglichkeit geben, selbst einen kleinenBeitrag auf dem Balkon oder im Garten zu leisten. Wichtig ist, dassdie Blumen reich an Pollen und Nektar sind, damit unsere heimischenArten diese auch anfliegen", ergänzt Wälz."Wildbienen wie du und ich" und Einbindung von Kindern undJugendlichenMit welchen Herausforderungen beispielsweise Wildbienen zu kämpfenhaben, zeigen drei informative und humorvolle Kurz-Videos unter demTitel "Wildbienen wie du und ich", die im Vorfeld zum Weltbienentagauf den Lidl-eigenen Social-Media-Kanälen veröffentlicht werden. DieSuche nach Nistmöglichkeiten und einem Nahrungsangebot mit pollen-und nektarreichen Blumen und Pflanzen stehen bei den drei Videos imMittelpunkt.Um schon Kinder für Bienen- und Artenschutz zu begeistern, bietetLidl zusammen mit der Heinz Sielmann Stiftung vom 29. Juli bis 2.August 2019 ein Sommercamp an, bei dem 20 Kinder im Alter zwischen 8und 12 Jahren teilnehmen können. Unter der Leitung der Heinz SielmannStiftung auf Gut Herbigshagen im niedersächsischen Duderstadtunternehmen die Kinder unter dem Motto "Vielfalt ist unsere Natur"Umweltrallyes, Abenteuer-Wanderungen, bauen Insektenhotels und lernendabei, warum Bienen und andere Insekten so wichtig sind. Plätze fürdas Sommercamp inklusive Anreise, Übernachtung und Verpflegung werdenexklusiv in der nächsten Ausgabe der Burda-Zeitschrift "Meine Familieund ich" verlost, die am 5. Juni erscheint. Lidl ist Partner von#beebetter, der bundesweiten Initiative zum Wildbienenschutz derMediengruppe BurdaHome. Weitere Informationen unter: www.beebetter.deÜber "Lidl Lebensräume"Seit dem Auftakt des eigenen Artenschutzprogramms"Lidl-Lebensräume" im Januar 2018 hat das Unternehmen mitwissenschaftlicher Beratung durch die Universität Hohenheim und dieHeinz Sielmann Stiftung Blühflächen an eigenen sowie anLogistikstandorten seiner Lieferanten angelegt und Insektenhotelsaufgestellt. Insgesamt sind auf diese Weise inzwischen über 2,1Millionen Quadratmeter naturnahe Blühflächen entstanden. Außerdem hatLidl sein Sortiment mit bienenfreundlichen Pflanzen und Sämereienausgebaut, die den Bienen Nahrung in Form von Pollen und Nektarbieten. In Griechenland unterstützt das Unternehmen zudem einPilotprojekt, das den Austausch von Landwirten und Imkern zumbienenschonenden Einsatz von Pflanzenschutzmitteln fördert. WeitereInformationen unter: www.lidl.de/lebensraumÜber Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt rund 10.500 Filialen in derzeit 29Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 83.000 Mitarbeiter inrund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamikin der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairnessim Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenenKategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Servicesan. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert undumfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wertauf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden.Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln.Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder:Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner.Lidl hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Mrd.Euro erwirtschaftet, davon 22,7 Mrd. Euro Lidl Deutschland. 