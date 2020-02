Berlin (ots) - Die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, KatrinGöring-Eckardt, hat das neue Gesetz gegen Retourenvernichtung scharf kritisiert:"Der heutige Kabinettsbeschluss ist eine große Enttäuschung und geht überAbsichtserklärungen nicht hinaus.", sagte sie dem "Tagesspiegel"(Donnerstagausgabe). "Es ist schade, dass sich SPD und Union einer schnellen undnachhaltigen Lösung bislang verweigern und heute wieder nur Symbolpolitikbetreiben." Das Bundeskabinett hat am Mittwoch ein Gesetz beschlossen, das dieVernichtung von Rücksendungen im Onlinehandel stoppen soll. Die detaillierteAusgestaltung des Gesetzes muss allerdings noch über Verordnungen geklärtwerden, deren Inhalt noch nicht feststeht. Auch das kritisiert Göring-Eckardt:"Ohne die notwendigen Verordnungen fehlt weiterhin die konkrete Rechtsgrundlage,um die 20 Millionen unnötiger Produktvernichtungen zu stoppen." So bleibeunklar, "wann und ob die Versprechen von Bundesumweltministerin Svenja Schulze(SPD) jemals mit Leben gefüllt werden", sagte Göring-Eckardt dem "Tagesspiegel".Einer Studie der Universität Bamberg zufolge werden in Deutschland rund 3,9Prozent aller Rücksendungen zerstört, weil sich der Weiterverkauf nicht lohnt.Im Jahr 2018 entsprach dieser Wert rund 19 Millionen Artikeln.https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/beschluss-ist-eine-grosse-enttaeuschung-katrin-goering-eckardt-kritisiert-gesetz-gegen-retourenvernichtung/25537434.htmlRückfragen richten Sie bitte an:Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/2790/4518505OTS: Der TagesspiegelOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell