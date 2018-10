Rethmann steigt bei französischem Transportkonzern Transdev ein

PARIS (dpa-AFX) - Die deutsche Rethmann-Gruppe will beim französischen Transportkonzern Transdev einsteigen.



Rethmann solle den 30-Prozent-Anteil des französischen Mischkonzerns Veolia für 340 Millionen Euro übernehmen, teilte Veolia am Dienstag in Paris mit. Es sei geplant, den Verkauf noch im laufenden Jahr abzuschließen. Mehrheitseigner von Transdev bleibt demnach die öffentliche französische Förderbank Caisse des dépôts.

Das Familienunternehmen Rethmann mit Sitz im westfälischen Selm will nach ergänzenden Angaben seine Aktivitäten im öffentlichen Personennahverkehr in Deutschland in die Transdev-Gruppe einbringen. Geplant sei, dass Rethmann dann 34 Prozent der Anteile an Transdev halte.

Transdev ist eigenen Angaben zufolge nach der Deutschen Bahn der zweitgrößte Spieler auf dem regionalen Eisenbahnmarkt in Deutschland. 2017 war die Gruppe in 20 Ländern vertreten und erzielte einen Umsatz von 6,6 Milliarden Euro./cb/DP/nas