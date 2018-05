"Rethink - reduce - recycle plastic" - IFAT Eröffnung

München (ots) -- Wann: 14. Mai 2018 (Montag), Wo: Messegelände München- Ministerrundgang: 9:15 Uhr, Eröffnung: 11-12:45 Uhr- Erster Amtsbesuch in Bayern: Bundesumweltministern Schulze- Politisches Statement: Bayersicher Staatsminister Dr. Huber- Podiumsdiskussion: adidas (1 Millionen Schuhe aus Mikroplastik),Plastics Europe (böser Kunststoff?), u.v.m.Mit dem bisher produzierten Kunststoff könnte die Erde sechsmalkomplett eingewickelt werden. Jährlich werden 311 Millionen TonnenPlastik gefertigt. Acht Millionen Tonnen davon gelangen in die Meere.Im arktischen Meereis haben Forscher jüngst Rekord-Konzentrationen anMikroplastik entdeckt. Die Fakten sprechen für sich.Bei der Eröffnung der Weltleitmesse IFAT diskutieren Politik undPanel-Experten zum Thema "Rethink - Reduce - Recycle Plastic". Wiekönnen wir den (Mikro-)Plastikmengen in Ozeanen und Flüssen Herrwerden? Welche mittel- und langfristigen Lösungen gibt es? Was kannUmwelttechnologie dabei leisten?Interessierte Journalisten lädt die IFAT, Weltleitmesse fürUmwelttechnologie, nach München ein:Wann? Montag, 14. Mai 2018Was? Ministerrundgang für die Presse (Start 9:15 Uhr, InternationalerGästeempfang im Eingang West)Eröffnung mit politischen Statements und Podiumsdiskussion(11:00-12:45 Uhr, Halle B2, Forum Wasser/Abwasser)Wo? Messegelände München, 81823 MünchenPolitische Eröffnung:- Svenja Schulze, Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz undnukleare Sicherheit- Dr. Marcel Huber, Staatsminister für Umwelt undVerbraucherschutz in BayernHochkarätiges Podium:- Fürsprecher der Ozeane: Skipperin Emily Penn (eXXpedition) undMeeresbiologe Dr. Kim Cornelius Detloff (NaturschutzbundDeutschland)- Produkthersteller: Designer James Carnes (adidas) undUnternehmer Giulio Bonazzi (Aquafil)- Böses Plastik? Kunststoff-Expertin Dr. Anne-Gaëlle Collot(Plastics Europe)- Moderation: Wissenschaftsjournalist und UN-Botschafter DirkSteffensDie Podiumsdiskussion findet in englischer Sprache statt.Für Ihre kostenfreie Anmeldung und schnellen Zugang zum Messegeländenutzen Sie bitte die Vorab-Akkreditierung. Ihre Anmeldung richten Siebitte an:Bianca GruberPR ManagerinTel.: +49 89 949-21502Fax: +49 89 949-9721502E-Mail: bianca.gruber@messe-muenchen.deAdresse: Messegelände, 81823 MünchenBettina SchenkBroadcasting ManagerinTel.: +49 89 949-21475Fax: +49 89 949-9721475E-Mail: bettina.schenk@messe-muenchen.deAdresse: Messegelände, 81823 MünchenOriginal-Content von: IFAT Weltleitmesse Umwelt-Technologie, übermittelt durch news aktuell