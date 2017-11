Rethink Robotics veröffentlicht Intera Insights mit 5.2 Software-Update / Kollaborativer Roboter Sawyer liefert Leistungs- und Produktionsdaten in Echtzeit

München (ots) - Rethink Robotics gibt heute die Veröffentlichungvon Intera® 5.2, der Erweiterung des eigens für Sawyer entwickeltenBetriebssystems, bekannt. Intera 5.2 ermöglicht Unternehmen einenbesseren Einblick in unternehmenskritische Daten in Echtzeit. MitIntera 5.2 liefert Rethink Robotics kollaborativer Roboter SawyerMitarbeitern und Produktionsleitern wertvolle Daten auf einen Blick -einschließlich Kennzahlen wie z.B. Zyklusdauer, Teileanzahl,Geschwindigkeit und Krafteinwirkung. Damit steht Unternehmen eineeinzigartige Vielfalt an Daten und Analysemöglichkeiten zurVerfügung.Die neue Funktion Intera Insights zeigt wichtigeLeistungsindikatoren über ein konfigurierbares Dashboard auf demOn-Board-Display des Roboters an, wodurch sie direkt in derWerkshalle verfügbar sind. Dieselben Daten werden zugleich an dieIntera Studio Plattform gesendet, damit alle Mitglieder desFertigungsteams die Daten einsehen können. Die Software ermöglichtfundiertere Produktionsentscheidungen und spart Unternehmen Zeit undGeld, da sie nicht mehr in ein anderes Datenerfassungssysteminvestieren oder ein solches erstellen müssen."Unternehmen sind heutzutage stark auf Daten angewiesen, um dieLeistung ihrer Fabriken zu optimieren und sich an die Marktnachfrageanzupassen", erklärt Scott Eckert, Präsident und CEO von RethinkRobotics. "Intera Insights gibt ihnen die Fähigkeit, jederzeit überden Status der Produktionslinien informiert zu sein. Wir bietenUnternehmen erstmals die Möglichkeit, Automation durch kollaborativeRoboter voranzutreiben und gleichzeitig wertvolle Informationen überihre Produktionsabläufe zu gewinnen - auf eine Weise, die direkt aufdie Produktion abgestimmt ist."Intera 5.2 bietet auch umfangreiche Neuerungen für SawyersBildverarbeitungsfunktionen. Neben der integrierten Kamera, die beijedem Sawyer-Roboter Standard ist, haben Hersteller jetzt dieMöglichkeit, eine externe Kamera innerhalb weniger Minuten nahtlos zuintegrieren. Dadurch profitieren Unternehmen von verbesserterKameratechnik und können die internen Bildverarbeitungssysteme vonSawyer noch wirksamer einsetzen."Mit der Veröffentlichung von Intera 5.2 und Intera Insightserhalten unsere Kunden, darunter einige der weltweit führendenUnternehmen, einen einzigartigen Zugriff auf die Produktionsdaten,die sie benötigen, um KPIs zu erfüllen und ihre Produktionsprozessezu optimieren", sagt Antony Lovedale, Managing Director beiActive8Robots aus Großbritannien. "Diese Informationen liefern schonheute einen sofortigen Mehrwert und bereiten gleichzeitig dieInnovation von morgen vor.""Basierend auf dem Feedback, das wir von unseren Kunden erhalten,steigert unsere Software-Innovation den Mehrwert unseres RobotersSawyer", erläutert Eckert. "Wir bringen Datenanalyse sowie dierevolutionäre Benutzerfreundlichkeit bei der Implementierung vonBildverarbeitungsprogrammen und Leistungsverbesserungen ein, umunserer Verpflichtung nachzukommen, Sawyer im Laufe der Zeit nochintelligenter, schneller und leistungsfähiger zu machen."Intera 5.2 wird für alle existierenden Sawyer-Roboter zum Downloadzur Verfügung stehen und standardmäßig bei allen neuen Robotern zumEinsatz kommen. Weitere Informationen finden Sie unter:rethinkrobotics.com/de/Bildmaterial zu Intera 5.2 ist erhältlich unter:ftp://presse.hbi.de/pub/Rethink%20Robotics/Bildmaterial/Intera%205.2/Ein Video zu Intera Insights finden Sie hier:http://www.rethinkrobotics.com/videos/?video=nMmxUmHOUiwÜber Rethink Robotics:Rethink Robotics transformiert die Fertigungsbranche mit smarten,kollaborativen Robotern. Sein Roboter Sawyer automatisiertTätigkeiten, die traditionelle Automatisierung bisher nicht abdeckenkonnte. Sawyer wird durch die Softwareplattform Intera gesteuert undpasst sich alltäglichen Handlungsszenarien an, was schnelleAnwendungswechsel ermöglicht. Produzenten aller Art, Größen undBranchen der Fertigungsindustrie erhalten so eine vielseitigeAutomatisierungslösung, die schnell zu implementieren und leicht zunutzen ist, mehr Flexibilität gewährt, Kosten reduziert undInnovationen beschleunigt.Das US-Unternehmen mit Hauptsitz in Boston, Massachusetts, bietetdie Rethink-Produkte in Asien, Europa und Nordamerika an. DieInvestoren sind Bezos Expeditions, CRV, Highland Capital Partners,Sigma Partners, DFJ, Two Sigma Ventures, GE Ventures und GoldmanSachs. Mehr Informationen über Rethink Robotics sind unterhttp://www.rethinkrobotics.com/de/, auf dem Twitter-Kanal@RethinkRobotsDE und bei LinkedIn zu finden.Pressekontakt:PR-Agentur:HBI Helga Bailey GmbH+49 (0)89/99 38 87 -46/-47/-30rethinkrobotics@hbi.dewww.hbi.deOriginal-Content von: Rethink Robotics, übermittelt durch news aktuell