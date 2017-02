Rethink Robotics veröffentlicht Intera 5: ein neuer Ansatz zur Automation

Erweiterbare Software ist ein vollkommen neues Konzept für dieAutomatisierungsbereitstellung und ein Portal zur Fabrik der ZukunftBoston (ots/PRNewswire) - Rethink Robotics gab heute dieEinführung von Intera® 5 bekannt, einer vollkommen neuartigenSoftwareplattform, die alles von einer einzelnen Robotersteuerung auskoordiniert und damit die intelligente, flexible Leistung von RethinkRobotics' Sawyer (http://ow.ly/6W3P308F0YS) auf die gesamteArbeitszelle erweitert. Damit ist die Softwarebereitstellung für dieAutomation einfacher als je zuvor.Intera 5 (http://ow.ly/rw5U308F1ir) baut auf der branchenführendenSoftware zum Lernen durch Vorführen auf, die die weltweit amschnellsten einsatzbereiten Roboter betreibt. Damit ebnet sie den Wegfür vollvernetzte Produktionsumgebungen und die Fabrik der Zukunft.Intera 5 bietet einen vollkommen neuen Ansatz für die Integration,der zugleich einfacher und kostengünstiger ist und die vollständigeArbeitszellenautomatisierung in wenigen Stunden ermöglicht, anstattwie bisher in mehreren Wochen.Intera 5 ist weit mehr als nur die neueste Version der RethinkRobotics-Software. Sie ist vielmehr ein neuer Automatisierungsansatz,mit dem Produktionsanlagen ihre Roboter steuern, Arbeitszellenkoordinieren und Daten erfassen können."Mit der Einführung von Intera 5 haben wir den erstenintelligenten Roboter der Welt geschaffen, der die gesamteArbeitszelle organisieren, Reibungsbereiche beheben und Herstellernweltweit neue und kosteneffektive Automatisierungslösungen bietenkann", sagt Scott Eckert, Präsident und CEO von Rethink Robotics."Die Intera 5-Software bringt einen sofortigen Mehrwert, indem sieerstmalig Kunden beim Aufbau intelligenter Fabriken sowie bei dererfolgreichen Nutzung des Internets der Dinge (IIoT) unterstützt."Verbraucher erwarten immer mehr Personalisierung, und im Wandelbegriffene Marktanforderungen zwingen die Betreiber vonFertigungsanlagen, innovative und flexible sowie zugleichkostengünstige Lösungen zu finden. Rethink Robotics' Intera 5modernisiert die herkömmliche Arbeitszelle durch bessereKoordination, höhere Flexibilität und eine wesentlich schnellereBereitstellung. Jetzt können Hersteller Förderbänder, Anlagen undandere Maschinen von einem zentralen, mit Intera 5 betriebenenRoboter aus koordinieren.Tuthill Plastics Group (http://ow.ly/B9nZ308F7HE), einSpritzgießunternehmen mit einem Komplettangebot an maßgeschneidertenLösungen, verbessert mithilfe eines Sawyer-Roboters mit Intera 5gleichzeitig die Produktqualität und die Produktionseffizienz. Sawyermit Intera 5 ist fünf Tage die Woche rund um die Uhr in Betrieb. DerRoboter nimmt Werkstücke von einem Förderband auf und kommuniziertmit einer CNC-Maschine (computergestützte numerische Steuerung) zurpräzisen Positionierung der Werkstücke in der Maschine mithilfe derAndruckmessfunktionen von Intera 5. Durch diese exakte Steuerung derAndruckkraft konnte das Team von Tuthill die Qualität undEinheitlichkeit seiner Produkte verbessern und Längendefekte derTeile um 98 % reduzieren, seit Sawyer eingesetzt wird."Sawyer mit Intera 5 ist ein enormer Fortschritt in derFertigungsautomatisierung", sagt Richard Curtain, Präsident derTuthill Plastics Group. "Die Werkstückpositionierung ist kritisch fürunser Bearbeitungsverfahren. Sawyer kann die Produktqualität und-einheitlichkeit gewährleisten, die Variabilität der Fertigungsstraßebewältigen und sich automatisch anpassen, falls sich Werkstückeverschieben."Der deutsche Magnethersteller MS Schramberg(http://ow.ly/No3O308Jl19) nutzt ebenfalls Sawyer mit Intera 5 undkonnte die Bereitstellungszeit erheblich verkürzen. MS Schrambergverfügt über sechs Roboter an drei Maschinen, wobei ein RoboterWerkstücke aus einer Reihe von Mustern auswählt und in die Maschinelädt. Der zweite Roboter nimmt das Werkstück aus der Maschine undsetzt es in eine Ablage.Die Ingenieure von MS Schramberg können die Roboter in einerreichlichen Stunde einrichten und einlernen. Die Roboter sind sechsTage die Woche rund um die Uhr in Betrieb und können problemlos undohne Bedienereingriff komplexe logische Aufgaben konfigurieren,sodass sich die Mitarbeiter mit den besonders komplexen Aufgabenbefassen können."Mithilfe von Intera 5 konnten wir unsere Aufstellungszeiten umHunderte von Stunden reduzieren und sind in der Lage, unsereSawyer-Roboter in einer reichlichen Stunde für extrem komplexeAufgaben zu programmieren", sagt Norman Wittke, Geschäftsführer vonMS Schramberg. "Die einfache und schnelle Aufstellung ist ein extremwichtiger Faktor für unser Unternehmen, sodass wir unsere Fertigungrationalisieren und unsere Kapitalerträge verbessern können."Intera 5 bietet den Betreibern von Fertigungsanlagen folgendeVorteile:- Branchenführendes eingebettets Sehvermögen, mit dem der Robotergenau wie ein Mensch sehen und arbeiten kann. TeureWerkstückpositionierung und zusätzliche Integrationskostenentfallen.- Adaptive Andruckmessung erlaubt dem Anwender die präziseEinstellung der Andruckkraft, sodass der Roboter eine bestimmteKraft erkennen und adaptiv entscheiden und darauf reagieren kann.- Intera Studio ist ein intuitives und leistungsstarkes, völligneuartiges Tool zur einfachen und effektivenAutomatisierungseinrichtung - der Weg zur Fabrik der Zukunft."Mit Intera 5 können branchenführende Unternehmen wie TuthillPlastics und MS Schramberg ihre Rentabilität sowie Produktivität,Qualität und Effizienz in der Fabrikhalle sofort verbessern", sagtEckert. "Der Einsatz unserer Roboter mit Intera 5 ermöglicht denBetreibern von Fertigungsanlagen eine beispielloseArbeitszellenkoordination und eliminiert die Notwendigkeit komplexer,zeitaufwendiger und überholter Automatisierungsoptionen weitgehend."Rethink Robotics bietet Herstellern schon heute eine bewährteMethode zur Einrichtung vernetzter Arbeitszellen. Die Vorteile sindohne Beeinträchtigung der Fertigung sofort realisierbar.Intera 5 kann ab März in alle bereits installierten Sawyer-Roboterheruntergeladen werden und ist auf allen neuen Robotern bereitsstandardmäßig installiert. Detaillierte Informationen finden Sieunter rethinkrobotics.com (http://www.rethinkrobotics.com/).Informationen zu Rethink RoboticsRethink Robotics verändert mit seinen intelligenten, kooperativenRobotern (http://ow.ly/t81h308F1AR) die Fertigung durchAutomatisierung von 90 Prozent der Aufgaben, die bisher nichtautomatisierbar waren, von Grund auf. Seine Baxter- undSawyer-Roboter, die mit der Intera-Softwareplattform betriebenwerden, passen sich an reale Variabilitäten an, können Anwendungenschnell umstellen und Aufgaben wie Menschen erledigen. Das Ergebnis:Betreiber von Fertigungsanlagen aller Arten, Größen und Branchenerhalten die schnell einrichtbaren, benutzerfreundlichen undvielseitigen Automatisierungslösungen, die sie für bessereFlexibilität, geringere Kosten und schnellere Innovation benötigen.Der Firmensitz von Rethink ist in Boston und dieRethink-Produktpalette ist in Asien, Europa und Nordamerikaerhältlich. Die Investoren des Unternehmens sind Bezos Expeditions,CRV, Highland Capital Partners, Sigma Partners, DFJ, GE Ventures undGoldman Sachs. Detaillierte Informationen zu Rethink Robotics findenSie unter www.rethinkrobotics.com. 