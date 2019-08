Retail Value: Damit hat das Unternehmen nicht gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Per 21.08.2019, 00:33 Uhr wird für die Aktie Retail Value am Heimatmarkt New York der Kurs von 37.85 USD angezeigt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Retail Value einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Retail Value jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 15,18 liegt Retail Value unter dem Branchendurchschnitt (83 Prozent). Die Branche "" weist einen Wert von 90,74 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,51 Prozent und liegt damit 0,7 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: , 4,21). Die Retail Value-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Retail Value ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Retail Value-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 55,22, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 39,52, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.