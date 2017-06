Retail Report 2018: Die digitale Zukunft des Handels ist menschlich

Frankfurt/Main (ots) - Die Digitalisierung des Handels hat eineneue Entwicklungsstufe erreicht. Aber bis wohin geht die digitaleTransformation und was kommt danach? Der Retail Report 2018 gibtEinblick in die Zukunft des Handels und analysiert die wichtigstenRetail-Trendphänomene. Herausgeber sind das Zukunftsinstitut und dasWirtschaftsmagazin Der Handel (dfv Mediengruppe)."Heute gibt es zahlreiche Experimentierfelder, von der Beratungvia Chatbots bis hin zum Einsatz von Robotern am Point-of-Sale. Abernicht alles was technisch möglich ist, wird von den Kunden akzeptiertund genutzt", erklärt Zukunftsforscherin Janine Seitz. Der RetailReport 2018 animiert deshalb dazu, über die Technologisierung desHandels hinaus zu denken. Er liefert Impulse undHandlungsempfehlungen für Händler, um strategische Entscheidungenableiten zu können. Außerdem beinhaltet der Report eineübersichtliche Zusammenstellung der wichtigsten Fakten der deutschenund europäischen Handelslandschaft.Human Retail: Der Mensch rückt wieder in den MittelpunktErfolgreich sind künftig die Unternehmen, die technologischeErrungenschaften in den Dienst der Menschen stellen. In einerdigitalisierten Welt der Zukunft werden Händler zu Vermittlernmenschlicher Sehnsüchte, Handelsorte zu kreativen Lebensräumen, diesinnliche und persönliche Erlebnisse bieten.Das Einkaufszentrum wird zum Lifestyle Hub Die Entschleunigungerreicht die Shopping-Center: Nach Jahren des Wachstums bricht nuneine Phase der (Re-)Vitalisierung, Optimierung und Rückbesinnung an.Hybride Konzepte, die auf eine Mischnutzung setzen, verwandelnEinkaufszentren in Lifestyle Hubs und ermöglichen die Integrationdieser Orte in den Alltag der Menschen.Der Lebensmitteleinzelhandel wird bunt und vielfältig Die Brancheerlebt ein Trading Up in allen Bereichen, was zu einer Verschmelzungder traditionellen Distributionskonzepte führt. Zugleich steht derOnline-Handel mit Lebensmitteln in den Startlöchern. Neben diesengroßen Veränderungen bleibt Platz für Nischentrends wie eineRenaissance des Handwerks oder Ethnic Food.2020 gilt für viele Handelsunternehmen als magische Grenze, umwichtige Ziele auf dem Weg zur digitalen Transformation erreicht zuhaben. "Aus diesem Grund wird der Retail in diesen Monaten vor allemvon Digital- und Tech-Trends getrieben. Die aktuelle Diskussion istdaher in erster Linie von den Einsatzmöglichkeiten von KünstlicherIntelligenz geprägt", so Autorin Theresa Schleicher.Trends, die den Handel 2018 prägen1. Retail Recruiting: Der Verkäufer hinter der Kasse ist einAuslaufmodell - hingegen werden mehr Digital-Experten in derRetail-Branche benötigt. Der Handel muss sich als attraktiverArbeitgeber präsentieren, um die Young Talents mit den benötigtenDigital-Skills zu begeistern.2. Robo Retail: Die Automatisierung von Prozessen macht vor demHandel nicht Halt: Vor allem in der Logistik und Lagerhaltung kommtRobotertechnologie verstärkt zum Einsatz. Der Roboter amPoint-of-Sale bleibt der Einzelfall.3. Dash Delivery: Durch den anhaltenden Boom des E-Commerce wirddie Auslieferung auf der letzten Meile zur Herausforderung. DerWettstreit zwischen Händlern und Logistikern um die bestenInnovationen ist entbrannt. Convenience wird zum Trumpf.4. Voice Commerce wird zu einer intelligenten Erweiterung desE-Commerce. Digitale Sprachassistenten ermöglichen das Einkaufen perSprachsteuerung unabhängig von Bildschirmen.Der Retail Report 2018 kann unterwww.derhandel.de/retailreport2018 für 125 EUR (zzgl. MwSt.) bestelltwerden. Beispielseiten stehen als Download auf http://www.dfv.de/media/media/1/Retail-Report-2018-Beispielseiten-4234.pdf zur Verfügung.Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: Der Handel, übermittelt durch news aktuell