Retail-Investments: vielversprechender Start ins Jahr 2019

Frankfurt/Main (ots) - Den erschwerten Rahmenbedingungen imE-Commerce-Zeitalter zum Trotz startet der Retail-Investmentmarkt gutin die ersten drei Monate des Jahres: Mit einem Transaktionsvolumenvon 2,54 Mrd. EUR kann nicht nur ein Ergebnis im Bereich deszehnjährigen Durchschnitts erreicht, sondern auch die Vorjahresbilanzum stolze 44 % getoppt werden. Dies ergibt die Analyse von BNPParibas Real Estate."Dass Einzelverkäufe hierbei den besten Jahresauftakt seit 2011verzeichnen und mit gut 1,94 Mrd. EUR mehr als drei Viertel desGesamtvolumens generieren ist umso erfreulicher und kann als Indizfür ein insgesamt reges Marktgeschehen gewertet werden", sagtChristoph Scharf, Geschäftsführer der BNP Paribas Real Estate GmbHund Co-Head of Retail Services. Auf fast 600 Mio. EUR zulegen kannzudem das Portfoliosegment, das damit im langjährigen Vergleichallerdings einen eher geringen Wert verbucht (-35 %). Vor demHintergrund des gestiegenen Gesamtumsatzes bei vergleichbarerDeal-Anzahl hat der durchschnittliche Kaufpreis pro Transaktiongegenüber 2018 von 18 auf 27 Mio. EUR angezogen.Mit einer Bilanz von etwas mehr als 1 Mrd. EUR erzielen dieA-Städte in der Summe ein beachtliches Ergebnis, ein Blick auf dieeinzelnen Standorte zeigt jedoch ein differenziertes Bild: WährendBerlin im ersten Quartal, befeuert durch den Verkauf des Zoom mit demAnkermieter Primark, auf insgesamt 478 Mio. EUR kommt und somitalleine 47 % zum Investitionsvolumen der bedeutendsten Metropolenbeiträgt, konnten in Frankfurt und Hamburg bisher keine nennenswertenRetail-Investments registriert werden. Positive Resultate erreichenaußerdem Stuttgart (287 Mio. EUR), wo unter anderem mit denKönigsbaupassagen ein Shoppingcenter den Eigentümer wechselte, sowieKöln (125 Mio. EUR), München (99 Mio. EUR) und Düsseldorf (19 Mio.EUR). Insgesamt lässt sich sagen, dass Investoren bei Objektarten wieGeschäfts- bzw. Kaufhäusern sowie Shoppingcentern die Sicherheit undStabilität etablierter Märkte schätzen und sich zunehmend auf diesefokussieren, während die Fachmarktsparte auch in Groß-, Mittel- undKleinstädten attraktive Anlagealternativen bietet. An Fach- undSupermärkten, die mit über 1 Mrd. EUR und einem Umsatzanteil vonknapp 43 % ein erfreuliches Ergebnis erzielen, führt bei derVerteilung des Transaktionsvolumens auf die Objektarten weiterhinkein Weg vorbei. Den größten Sprung machen allerdingsGeschäftshäuser, bei denen 917 Mio. EUR (+128 %) und anteilig gut 36% den besten Jahresstart seit 2007 bedeuten. In Shoppingcenter wiedie Stuttgarter Königsbaupassagen oder die Berliner Eastside Mall,bei der die RFR die restlichen Anteile der FREO erwarb, wurdeninsgesamt 513 Mio. EUR (anteilig gut 23 %) investiert.Im ersten Quartal waren Investoren mit ganz unterschiedlichenAnlegerprofilen am Retail-Investmentmarkt aktiv und haben dafürgesorgt, dass gleich fünf Käufergruppen mit Umsatzanteilen von über10 % am Marktgeschehen partizipiert haben. An die Spitze setzen sichmit fast einem Fünftel des Volumens wieder einmal die traditionellstarken Spezialfonds, die vor allem in der Fachmarktsparte außerhalbder größten Metropolen bei Einzel- sowie Paketverkäufen inErscheinung getreten sind. Dahinter folgen dicht an dichtVersicherungen und Investment/Asset Manager mit jeweils rund 15 %.Umfangreich am Gesamtresultat beteiligt sind zudem Pensionskassen(fast 12 %), die nicht zuletzt für den Kauf des Zoom Berlinverantwortlich zeichnen, sowie private Anleger (gut 11 %). Darüberhinaus sind Projektentwickler mit knapp 8 % im Ranking der aktivstenInvestoren vertreten, wozu unter anderem der Kauf des Büro- undGeschäftsensembles Galerie Luise in der Hannoveraner City beigetragenhat. Hinsichtlich der Herkunft des Volumens entfällt jeder dritteEuro auf ausländische Käufer.Während die Spitzenrenditen für Geschäftshäuser an den meistenA-Standorten nach der jahrelangen Talfahrt seit 2017 stagnieren, istdie Yield Compression in den beiden teuersten Märkten Berlin undMünchen noch nicht gänzlich abgeschlossen: Mit jeweils 2,80 % habensich Geschäftshäuser in den Top-Lagen der Bayern-Metropole sowie derHauptstadt noch einmal verteuert und somit den Abstand auf Hamburg(3,00 %) ausgebaut. Frankfurt bleibt der Hansestadt auf den Fersen(3,10 %) und behauptet seine Position vor Düsseldorf, Köln undStuttgart (alle 3,20 %).Differenziert nach Objektarten zeichnen sich gegensätzlicheEntwicklungen ab: Bei gut funktionierenden und verkehrsgünstigangeschlossenen Fachmarktzentren mit bonitätsstarken Mietern, die imersten Quartal viele Investoren als Anlagealternative zuHighstreet-Investments schätzten, sind die Spitzenrenditen um 20Basispunkte auf 4,30 % gesunken. Damit nähern sie sich denShoppingcentern an, die 10 Basispunkte zulegen und bei 4,10 %notieren. Für einzelne Fachmärkte sind nach wie vor 5,30 %anzusetzen.Nachdem 2018 stark durch die Fusion von Karstadt und Kaufhofgeprägt war, setzt der Retail-Investmentmarkt mit einemzufriedenstellenden Jahresstart, der insbesondere auf einem sehrguten Einzeldealvolumen fußt, ein positives Zeichen. "Bemerkenswertist, dass nicht nur die prosperierende Fachmarktsparte, sondern auchGeschäftshäuser und nicht zuletzt Highstreet-Investments ihren Anteilhierzu beitragen konnten. Perspektivisch bleiben die Entwicklungender Nutzermärkte sowie der einzelhandelsrelevanten Rahmendaten undnatürlich das Angebot entscheide Kriterien für den weiterenJahresverlauf", erläutert Matthias Feske, Co-Head of Retail Servicesbei der BNP Paribas Real Estate GmbH die weiteren Aussichten.