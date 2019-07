Retail Inkjet Solutions (RIS) weitet sein Produktangebot auf Cora-Standorte in ganz Frankreich aus

Einzelhandels-Marktführer für die Befüllung von Tintenpatronenplant weitere Entwicklung in Europa im Jahr 2019Carlsbad, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Retail Inkjet Solutions (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2516434-1&h=4031606042&u=https%3A%2F%2Fwww.go2ris.com%2F&a=Retail+Inkjet+Solutions) (RIS), derEinzelhandels-Marktführer im Bereich Nachfüllservices vonTintenpatronen vor Ort, gab heute bekannt, dass die großeEinzelhandelskette Cora sich verpflichtet hat, seineInkCenter®-Lösung im Laufe des Jahres 2019 in allenCora-Verbrauchermärkten in ganz Frankreich anzubieten. Für dasUnternehmen, das als Experte für die umweltfreundliche Praxis desWiederbefüllens leerer Tintenpatronen gilt, kommt die Expansion zueinem idealen Zeitpunkt, da das EU-Parlament kürzlich neueVerordnungen verabschiedet hat, die darauf abzielen, die massiveUmweltverschmutzung durch "Einweg-Kunststoffe" zu reduzieren."RIS freut es, dass sich Cora entschieden hat, in unsereInkCenter®-Lösungen zu investieren und sie in ganz Frankreichbereitzustellen. Dies ist eine sehr interessante Gelegenheit für RIS,unser Tintennachfüll-Servicenetz in Europa weiter auszubauen", sagteDavid Lenny, RIS President und CEO. "Durch die Zusammenarbeit von RISund Cora wird Verbrauchern ein hochqualitatives Produkt angeboten,mit dem sie Geld sparen und gleichzeitig die Umwelt schützen können.Die Aufnahme von RIS InkCentern in die Cora-Filialen ermöglicht esKäufern, ihre eigenen leeren Patronen mit hochwertiger Tinte zubefüllen, die eine ausgezeichnete Druckauflösung liefert - währendsie gleichzeitig andere Einkäufe erledigen können."Vince Hormovitis, Vice President of Business Development bei RISmerkt dazu Folgendes an: "Wir freuen uns sehr auf die neuePartnerschaft mit Cora. Das Führungsteam von Cora ist bestrebt,seinen treuen Kunden verbesserte Dienstleistungen anzubieten. Das RISInkCenter® erweitert das Portfolio von Cora um einen weiterenService, mit dem professionelles Nachfüllen von Tintenpatronen mitenormen Einsparungen im Vergleich zu den hohen Kosten für Markentinteangeboten wird. Dieser neue Service wird Cora zu einer zentralenAnlaufstelle für Tinte machen." Wir freuen uns auf die kommendenMonate, wenn das Nachfüllen von Tinte an allen Cora-Standortenmöglich ist."Das Konzept hinter RIS ist innovativ - Kunden geben ihre leerenTintenpatronen im Servicebereich des Marktes ab, um sie während desEinkaufs von einem Mitarbeiter am RIS InkCenter®-Stand wiederauffüllen zu lassen. Das Ergebnis ist eine umweltfreundliche undhochwertige Tintennachfüllung mit einer Einsparung von bis zu 70Prozent im Vergleich zu den Kosten für den Kauf einer neuen Patrone.Dieser Meilenstein des Unternehmens folgt anderen jüngstenExpansionen in Frankreich. Darüber hinaus plant RIS, seine Präsenz imEinzelhandel in den nächsten Jahren in etlichen europäischen Ländernzu verstärken.Informationen zu RIS:Retail Inkjet Solutions, Inc. (RIS) gehört zu denEinzelhandels-Branchenführen im Bereich Nachfüllservices fürTintenpatronen vor Ort. Der patentierte RIS InkCenter®-Stand wird inmehr als 600 teilnehmenden Einzelhandelsstandorten in den USA, Kanadaund Europa angeboten, darunter bei Costco Wholesale, Auchan, Cora,Sam's Club, Fry's Electronics, Boulanger, E.Leclerc, Schiever,Intermarché, Saturn, und in ausgewählten Universitätsbuchhandlungen.RIS bietet Kunden eine unvergleichliche Qualität und ermöglicht eineKosteneinsparung von bis zu 70 %. InkCenter®-Stände lassen sichnahtlos in Kundenumgebungen integrieren und ermöglichen einegroßartige Kundenerfahrung. RIS wurde 2004 von ehemaligenHP-Ingenieuren gegründet, mit dem Ziel Kunden eine bessere Lösung imBereich Drucken zu einem niedrigeren Preis anzubieten. DerUnternehmenssitz befindet sich in Carlsbad, Kalifornien. WeitereInformationen zu RIS erhalten Sie unter www.Go2RIS.comInformationen zu CoraCora betreibt 60 Verbrauchermärkte in Frankreich, hauptsächlich imNorden und Osten Frankreichs. Das Unternehmen beschäftigt 15.000Mitarbeiter und generiert einen jährlichen Umsatz von 5 MilliardenEuro. Zum Sortiment gehören: Lebensmittel, Desserts, Getränke,Gourmetprodukte, Haushaltsgeräte, Spielzeug, Gartengeräte undHeimwerkerausstattung sowie Veranstaltungstickets, Zeitschriften,Reisearrangements und Dienstleistungen im Bereich Fotoentwicklung.Weitere Informationen zu Cora finden Sie unter www.cora.frPressekontakt:Ashley McGinty760-579-7559amcginty@go2ris.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/942852/Cora.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/942853/RIS_Cora_Logo.jpgOriginal-Content von: Retail Inkjet Solutions, übermittelt durch news aktuell