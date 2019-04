Retail Inkjet Solutions (RIS) und Schiever Group kooperieren bei Service zur Neubefüllung von Tintenstrahl-Druckerpatronen

Carlsbad, Kalifornien (ots/PRNewswire) -"Ich bin sehr optimistisch und sehe dies als Beginn einerlangfristig erfolgreichen Partnerschaft mit der Schiever Group",erklärt Vincent Hormovitis, Vice President of Sales & BusinessDevelopment bei RIS. "Wir begrüßen dies als interessante Möglichkeit,den Kunden, die Druckertinte bei Schiever kaufen, eine wichtigekostensparende Alternative zu bieten und gleichzeitig durch Recyclingund Wiederverwendung der leeren Cartridges zum Schutz der Umweltbeizutragen. Die RIS InkCenter®-Technologie ist der Goldstandard derBranche und mit qualitativ hochwertiger Neubefüllung industrieweitführend".Mathieu Haratyk, Leiter des Bereichs Digital and Innovation beiSchiever, kommentiert, "Wir sind ständig auf der Suche nach neuenDienstleistungen, die den Bedürfnissen unserer Kundschaftentgegenkommen. Die von RIS entwickelte Maschine hat uns sofortinteressiert, denn sie ermöglicht den Leuten, mit einem innovativenKonzept Geld zu sparen, dass sich durch einen vollumfänglichumweltverträglichen Ansatz auszeichnet - und Umweltverträglichkeitist Teil von Schievers Identität als Unternehmen, das mit einer neuenHerangehensweise frischen Wind in das Massengeschäft im Einzelhandelbringt. Das erste Feedback ist sehr positiv und verheißt einevielversprechende und fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Schiever undRIS".David Lenny, President und CEO von RIS, setzt hinzu: "Das neueTestprogramm in den Schiever-Hypermärkten in Frankreich ist einespannende Sache, die RIS die Chance gibt, sein zentralesLeistungsversprechen zu verdeutlichen, nämlich eine qualitativhochwertige Neubefüllung von Tintenpatronen zu den günstigen Preisen,nach denen die Verbraucher heutzutage suchen. Wir freuen uns auf dieZusammenarbeit mit dem Schiever-Team und sind zuversichtlich, dassdas breite Spektrum von Schievers Produkten und Dienstleistungendurch den RIS-Nachfülldienst, der das Befüllen erledigt, während dieKunden im Laden einkaufen, eine Erweiterung erfährt, die bei denVerbrauchern sehr gut ankommen wird".Informationen zu RISRetail Inkjet Solutions, Inc. (RIS) ist der Branchenführer für dasVor-Ort-Nachfüllen von Tintenpatronen im Einzelhandel. Der mehrfachpatentierte RIS InkCenter®-Kiosk findet sich an mehr als 600Einzelhandelsstandorten in den USA, Kanada und Europa - unter anderembei Costco Wholesale, Auchan, Cora, Fry's Electronics, Sam's Club,Schiever, E.Leclerc, Boulanger, Intermarché und Saturn, und inausgewählten Universitätsbuchhandlungen. RIS liefert seinen Kundenbeispiellose Qualität, mit bis zu 70% Ersparnis gegenüber dem Kaufeiner neuen Patrone. Die InkCenter®-Kioske fügen sich nahtlos in dieEinzelhandelsumgebungen ein und bieten ein hervorragendesKundenerlebnis. RIS wurde 2004 von ehemaligen HP-Ingenieurengegründet, die eine bessere Drucklösung zu einem günstigeren Preisfür den Verbraucher schaffen wollten, und ist in Carlsbad,Kalifornien, ansässig. WeiterführendeInformationen finden Sie unterwww.Go2RIS.com.Informationen zu SchieverSchiever ist in der Welt des Einzelhandels einzigartigaufgestellt. Es handelt sich um eine in Frankreich und dem Auslandtätige Gruppe mit 10 Bannern und 160 Filialen, die täglich mit mehrals 7.000 Mitarbeitern neue Horizonte im Einzelhandelsgeschäfteröffnet.Weiterführende Informationen finden Sie unterwww.schiever.com.Pressekontakt:Ashley McGinty 760-579-7559 amcginty@go2ris.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/871244/RIS_and_Schiever.jpgOriginal-Content von: Retail Inkjet Solutions, übermittelt durch news aktuell