Restwertriesen: Subaru XV auf dem Siegertreppchen (FOTO)

Friedberg (ots) -Bronze für den Subaru XV: Das Crossover-SUV konnte bei den"Restwertriesen 2021" mit einem sehr guten Ergebnis punkten. Laut denRestwertexperten von bähr & fess forecasts beträgt der absoluteWertverlust für den Subaru XV 1.6i mit einem Neupreis von 19.990 Euronach vier Jahren 9.695 Euro. Damit landet der sportliche Allradler inder Kategorie "Mittelgroße SUV" auf dem dritten Platz.Der Subaru XV ist kompakt in den Abmessungen und kombiniertklassische SUV-Eigenschaften mit dem für die Marke typischenpermanenten Allradantrieb Symmetrical AWD. Dadurch macht das Modellsowohl in der Stadt als auch auf dem Land eine glänzende Figur.Bereits in der jetzt bewerteten Einstiegsvariante "Trend" mitFünfgang-Schaltgetriebe überzeugt das Crossover-SUV zudem mit einerumfangreichen Serienausstattung - darunter eine Sitzheizung vorne,eine Stop & Go-Startautomatik sowie eine Freisprechanlage fürMobiltelefone mit Lenkradbedientasten und Spracherkennung.Die Studie "Restwertriesen" ermittelt die Wertstabilität vonFahrzeugen bei einem Kauf im Frühjahr 2017 und einem Wiederverkauf imFrühjahr 2021. In Zusammenarbeit mit Focus Online veröffentlicht bähr& fess forecasts neben den Modellen mit dem geringsten absolutenWertverlust in Euro auch die Fahrzeuge mit dem höchsten prozentualenRestwert.