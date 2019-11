Restschuldversicherungen: Welcome-Letter verzerren Absicht des Gesetzgebers / Marktwächter-Umfrage: Anschreiben der Versicherer rücken wichtige Informationspflichten in den Hintergrund

Hamburg/Berlin (ots) - Restschuldversicherer konterkarieren die ihnen vomGesetzgeber auferlegten Informationspflichten. Das ergab eine Anbieterumfragedes Marktwächter-Teams der Verbraucherzentrale Hamburg unter 24Restschuldversicherern. Seit Anfang 2018 sind Restschuldversicherer dazuverpflichtet, Neukunden eine Woche nach Vertragsschluss erneut schriftlich überihr Widerrufsrecht zu belehren und nochmals das Produktinformationsblattauszuhändigen.Keiner der von den Anbietern in diesem Zusammenhang verschickten sogenanntenWelcome-Letter erfüllt nach Ansicht der Marktwächter in vollem Umfang diegesetzgeberische Absicht, unabhängig vom Kreditvertrag neutral über dasWiderrufsrecht zu informieren. Zuvor hatten die Marktwächterexperten derVerbraucherzentrale Hamburg Anforderungen entwickelt, die die Welcome-Letterunter der Maßgabe der gesetzgeberischen Absicht erfüllen sollten."Einige Unternehmen entfremden die Welcome-Letter als Werbemittel. Dabei solltedieser ausschließlich auf die neuen Informationspflichten hinweisen und demNeukunden die Widerrufsbelehrung und das Produktinformationsblatt ankündigen",kritisiert Sandra Klug, Teamleiterin Versicherungen beim Marktwächter Finanzender Verbraucherzentrale Hamburg. "Dieses Vorgehen untergräbt dieInformationspflicht gegenüber den Verbrauchern." 18 der 24 untersuchtenWelcome-Letter enthalten leistungsbezogene oder werbliche Ausschmückungen, dievom eigentlichen Zweck des Schreibens ablenken können.Zentrale Botschaft für Verbraucher nicht immer vorhandenGerade einmal 15 der 24 untersuchten Welcome-Letter weisen darauf hin, dass derWiderruf der Restschuldversicherung keine Auswirkung auf den Kreditvertrag hat.Dabei ist das eine zentrale Botschaft, die laut dem Willen des Gesetzgebers beimVerbraucher ankommen sollte.Lediglich sechs der untersuchten Welcome-Letter informieren darüber, dass einerechtliche Verpflichtung zur erneuten Übersendung der Widerrufsbelehrung und desProduktinformationsblattes besteht. Nur fünf benennen den Beginn derWiderrufsfrist für die Restschuldversicherung richtig und vollständig.In zwei Welcome-Lettern befindet sich ein Hinweis darauf, dass im Falle einesWiderrufes der Restschuldversicherung der Versicherungsschutz verloren geht."Solche Aussagen sind nur in Ordnung, solange sie im Gesamtkontext denVerbraucher nicht verunsichern und geeignet sind, ihn vom Widerruf abzuhalten",moniert Klug.Für Dorothea Mohn, Leiterin des Teams Finanzmarkt, zeigt das Ergebnis, dass dieohnehin halbherzige Verbesserung des Verbraucherschutzes beiRestschuldversicherungen per erneuter Widerrufsbelehrung nur unzureichendumgesetzt wird. "Die Bundesregierung muss endlich Nägel mit Köpfen machen!",sagt sie. "Um Fehlberatungen bei Restschuldversicherungen insgesamt zuunterbinden, muss neben einem Provisionsdeckel der Verkauf zeitlich von derKreditvergabe entkoppelt werden. Die Prämie für die Restschuldversicherung mussals laufender, monatlicher Beitrag ausgestaltet sein und darf nicht über denKredit finanziert werden", so Mohn.Methodik zur Umfrage:Im Rahmen der Umfrage wurden am 22.02.2019 insgesamt 67 Anbieter vonRestschuldversicherungen angeschrieben. Die Anbieter wurden gebeten, ein Musterder von ihnen verwendeten Welcome-Letter bis zum 22.03.2019 zur Verfügung zustellen. Angefragt wurden Versicherer, die nach MarktwächterinformationenRestschuldversicherungen anbieten. Die Hinweise auf diese Anbieter stammen auseiner Voruntersuchung und aus Beratungsfällen der Verbraucherzentralen. DieseDaten wurden mit der Unternehmensdatenbank der BaFin abgeglichen. Alle soermittelten Anbieter erhielten ein Umfrageanschreiben. Insgesamt liegen dieserUntersuchung 24 Welcome-Letter zugrunde.Über den Marktwächter Finanzen:Der Marktwächter Finanzen ist ein Projekt, mit dem der VerbraucherzentraleBundesverband (vzbv) und die Verbraucherzentralen den Finanzmarkt ausPerspektive der Verbraucher beobachten. Hierfür werden Beschwerden undBeratungen von Verbrauchern aus allen 16 deutschen Verbraucherzentralen über einFrühwarnnetzwerk systematisch ausgewertet. Zudem werden empirischeUntersuchungen durchgeführt. So können Schwachstellen und Fehlentwicklungenerkannt, Verbraucher frühzeitig gewarnt und Aufsichts- und Regulierungsbehördenbei ihrer Arbeit unterstützt werden. Insgesamt untersuchen fünfSchwerpunkt-Verbraucherzentralen den Finanzmarkt: Baden-Württemberg (Geldanlageund Altersvorsorge), Bremen (Immobilienfinanzierung), Hamburg (Versicherungen),Hessen (Grauer Kapitalmarkt) und Sachsen (Bankdienstleistungen undKonsumentenkredite). 