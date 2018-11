Restrukturierungs-Studie: Weniger als jeder zweite Sanierungsfall schafft den Turnaround

Köngen (ots) - Nicht einmal jede zweite Restrukturierung einesUnternehmens oder Unternehmensbereiches ist nachhaltig erfolgreich.Davon sind 71 Prozent der Vorstände und Geschäftsführermittelständischer Industriebetriebe in Deutschland überzeugt. Jederfünfte Top-Manager geht sogar von einer Erfolgsquote von unter 25Prozent aus. Das sind Ergebnisse der Studie "Restrukturierung 2018".Die Unternehmensberatung Staufen hat dafür 244 Vorstände undGeschäftsführer mittelständischer Industrieunternehmen befragt.Ob eine Restrukturierung erfolgreich war, zeigt sich nach Ansichtder Unternehmenslenker vor allem an den Kennzahlen Liquidität undUmsatzrendite. Die Liquidität gehört ihrer Überzeugung nach zugleichzu den zentralen Steuerungsgrößen in Unternehmen, gefolgt vonKostenstruktur, Umsatz beziehungsweise Rohertrag pro Mitarbeiter,Durchlaufzeit und Ebitda. Fast alle Führungskräfte treffen nacheigenen Aussagen in ihrem Betrieb Entscheidungen sehr konsequent aufBasis dieser Kennzahlen."Damit richten sie aber den Blick ausschließlich in dieVergangenheit - eine Sichtweise, die in Zeiten großer geopolitischerUmbrüche und digitalen Wandels entschieden zu kurz greift", sagtAndreas Sticher, Restrukturierungsexperte bei derUnternehmensberatung Staufen. "Denn das Tempo der Veränderungen lässtsich nicht mehr einfach fortschreiben, sondern verläuftexponentiell."Der Staufen-Partner empfiehlt den Unternehmen eine präventiveHerangehensweise an potenzielle Krisen. Restrukturierung sollte nichterst dann zum Thema werden, wenn ein Unternehmen sich bereits ineiner Schieflage befindet, sondern in guten Zeiten. "VieleUnternehmen haben das in den vergangenen guten Jahren nichtbeherzigt. Das könnte ihnen bei anstehenden Finanzierungsgesprächenmit Banken auf die Füße fallen", sagt der Restrukturierungsexperte.Nach dem Boom tauchen nun am Konjunktur-Horizont erste dunkleWolken auf, für die deutsche und die Weltwirtschaft prognostizierenExperten sinkende Wachstumsraten, auch eine schwere Krise ist nichtauszuschließen. "Es wird also höchste Zeit für die Industrie, sichauf eine solche Entwicklung vorzubereiten. Denn der häufigste Grund,zum Sanierungsfall zu werden, waren für die Industriebetriebe in derVergangenenheit Konjunktureinbrüche (33 Prozent) gefolgt von einemverschärften Preiskampf (29 Prozent). Viele Krisenauslöser sindjedoch auch hausgemacht. Dazu gehören mangelnde Markt- oderKundenorientierung (26 Prozent), Managementfehler (25 Prozent),Vertriebsschwäche (22 Prozent) und strategische Fehlentscheidungen(22 Prozent)."Die Unternehmen müssen sich vor allem zwei Fragen stellen.Erstens: Wie kann der bestehende Erfolg abgesichert werden? Zweitens:Wie kann gleichzeitig der digitale Wandel mit neuen Geschäftsmodellenund Strukturen gemanagt werden?", sagt Andreas Sticher. "Gefragt istein Predictive Restructuring. Dazu müssen die UnternehmenRestrukturierung breiter und immer in Kombination mit OperationalExcellence, Digitalisierung und Leadership denken. Nur so wird dieNachhaltigkeit im Transformationsprozess gesichert. Entscheidend sinddabei auch Führungs- und Unternehmenskulturen, dieVeränderungsfähigkeit und -bereitschaft auf allen Ebenen fördern."Über die Staufen AG - www.staufen.agIn jedem Unternehmen steckt ein noch besseres. Mit dieserÜberzeugung berät und qualifiziert die Staufen AG seit über 20 JahrenUnternehmen und Mitarbeiter weltweit. Märkte sind in Bewegung, derKonkurrenzdruck enorm. Staufen hilft, die richtigen Veränderungenschnell in Gang zu bringen, die Produktivität zu erhöhen, dieQualität zu verbessern und die Innovationskraft zu steigern. 