Restrukturierung des bayerischen Modeunternehmens K&L im Rahmen eines Schutzschirmverfahrens (FOTO)

Weilheim (ots) -Restrukturierung von K&L im Rahmen eines Schutzschirmverfahrens- Laufender Geschäftsbetrieb soll fortgeführt werden- Löhne und Gehälter der rund 1.200 Mitarbeiter/innen bis EndeDezember 2018 gesichert- Modeunternehmen erstellt Sanierungsplan- Rückkehr zu nachhaltiger Profitabilität durch verstärkteRestrukturierung: Reduzierung der Kosten, Schließung unprofitablerFilialen und Straffung des Sortiments- Verstärkung der Geschäftsführung durchRestrukturierungsexperten Dr. Christian Gerloff (CRO) - Begleitungdes Schutzschirmverfahrens durch Rechtsanwalt Oliver Schartl (KanzleiMüller-Heydenreich Bierbach & Kollegen) als vorläufiger Sachwalter- Einleitung eines strukturierten InvestorenprozessesDie K&L GmbH & Co. Handels-KG (im Folgenden: K&L), mit Hauptsitzin Weilheim, hat beim Amtsgericht Weilheim einen Antrag auf Eröffnungeines Schutzschirmverfahrens nach § 270b Insolvenzordnung (InsO)gestellt. Durch die Nutzung der in der Insolvenzordnung vorgesehenenSanierungsinstrumente soll die bereits im September 2017 eingeleiteteNeuausrichtung des Unternehmens weiter forciert werden.Das Unternehmen wurde 1962 von Karl Ruppert gegründet. Mit Wirkungzum 1. September 2017 übernahm der bis dahin verantwortlicheFinanzvorstand Jens Bächle im Zuge eines Management Buy-Outs K&L undleitete als Geschäftsführender Gesellschafter umgehend eineNeuausrichtung des Unternehmens ein. K&L ist ein komplett vertikalausgerichteter Modehändler und deckt die Wertschöpfungskette vomDesign über die internationale Beschaffung bis hin zum eigenenVertrieb ab. Das Unternehmen führt aktuell 57 Filialen imsüddeutschen Raum und beschäftigt rund 1.200 Mitarbeiter. Mit rund100 Auszubildenden gehört K&L zu den großen Ausbildungsbetrieben inBayern. Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschaftete das Unternehmen einenUmsatz von rund 116 Millionen Euro. Für das laufende Geschäftsjahr2018 geht Jens Bächle nach vorläufigen Berechnungen von einem Umsatzvon rund 120 Millionen aus."Wir haben in den ersten 8 Monaten des Geschäftsjahres trotzProblemen aus der Vergangenheit und der schwierigen Marktentwicklungden Abwärtstrend des Unternehmens gestoppt. Wir sind Like-for-Like 5% im Umsatz gewachsen und haben das Ergebnis zum Vorjahr um rund 4Mio. EUR verbessert. Der September war aber im Gesamtmarkt eineKatastrophe, die dazu geführt hat, dass die bisherige positiveEntwicklung und bisherige Planerreichung auf den Kopf gestelltwurden", sagt Jens Bächle, CEO von K&L. "Um K&L dauerhaft wiederwettbewerbsfähig positionieren und solchen aktuellen Marktentwicklungstandhalten zu können, braucht es eine Sanierung durch eingesteuertes Insolvenzverfahren. Ziel ist es, den bereits begonnenenRestrukturierungsprozess verstärkt fortzuführen und das drohendeLiquiditätsproblem langfristig zu lösen."Ursachen der finanziellen SchieflageDie Ursachen der finanziellen Schieflage von K&L sind nebenFehlern in der Vergangenheit die gravierenden Veränderungen innerhalbder Modebranche, die den hohen Wettbewerbsdruck verstärkt und zuFrequenz- sowie Umsatzrückgängen geführt haben. Unter anderemdrängten zahlreiche internationale Modekonzerne auf den deutschenMarkt, gleichzeitig stieg der Preisdruck durch Fashion-Discountersowie die Konkurrenz durch das Internet. Einhergehend mitVeränderungen des Kaufverhaltens der Kunden verlagerte sich in denletzten Jahren der stationäre Handel verstärkt hin zum Online-Handel.Diese Entwicklung lässt wenig Spielraum für ineffiziente Bereichebzw. Kostenstrukturen in einem Geschäftsmodell.Vor diesem Hintergrund hatte Jens Bächle bereits im September 2017begonnen, einen Restrukturierungsplan basierend auf den vorhandenenGegebenheiten umzusetzen. So wurden verschiedene Ansätzevorangetrieben, um das Unternehmen in einem schwierigenBranchenumfeld neu auszurichten. Neben weiteren Kosteneinsparungenwurde etwa die Steigerung der Attraktivität und Flächenproduktivitätdurch die Aufnahme weiterer Partnermarken bei K&L forciert. Zudemwurde die eigene Einkaufsgesellschaft in Asien geschlossen oder dieNeuausrichtung der eigenen Kollektionen ab Herbst-/Winter 2018begonnen.Die eingeleiteten, sich positiv entwickelnden Maßnahmen reichtenjedoch nicht aus, gravierende Umsatzentwicklungen wie im September zukompensieren. Immer noch ungünstige Kostenstrukturen, u. a. auchbedingt durch langfristige Mietverträge, müssen weiter deutlichverbessert werden. Bis zuletzt führte die Geschäftsführung auchintensive Gespräche mit potenziellen Investoren. Jedoch konnteaufgrund der aktuellen Voraussetzungen keine zusätzlicheLiquiditätsstärkung erzielt werden.Um K&L nachhaltig in die Profitabilität zurückzuführen undeffizient aufzustellen, müssen die bisher eingeleiteten Maßnahmenverstärkt und beschleunigt werden. Die Nutzung desSchutzschirmverfahrens bietet dazu die Möglichkeit.Schutzschirmverfahren (Sanierung in Eigenverwaltung)Jens Bächle bleibt als Geschäftsführender Gesellschafter im Amtund führt die Sanierung in Eigenverwaltung fort. Im Verfahren werdendie identifizierten Potentiale und Restrukturierungsmaßnahmenkonsequent umgesetzt. Zunächst wird der Sanierungsplan erstellt.Durch das Verfahren ist das Unternehmen vor Zwangsmaßnahmen derGläubiger geschützt und weiterhin voll handlungsfähig. Die operativenGeschäfte an den 57 Filialstandorten sollen während des Verfahrensohne Einschränkungen weiterlaufen.Um den Sanierungsplan möglichst rasch und effektiv umzusetzen,bestellte die Gesellschafterversammlung neben Jens Bächle als ChiefExecutive Officer (CEO) den Rechtsanwalt Dr. Christian Gerloff zumGeschäftsführer/Chief Restructuring Officer (CRO). Herr Dr. Gerloffist Partner der Kanzlei Gerloff Liebler Rechtsanwälte in München, diedas Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung mit vorbereitet hat. DerRestrukturierungsexperte verfügt mit seinem Team über langjährigeErfahrungen in der Textilbranche. Er sanierte neben Escada und Laurèlin jüngster Vergangenheit im Rahmen eines Schutzschirmverfahrens auchden Modehändler Wöhrl.Mit der Bestellung des Münchner Rechtsanwalts Oliver Schartl ausder auf Insolvenzverfahren spezialisierten Kanzlei Müller-HeydenreichBierbach & Kollegen zum vorläufigen Sachwalter ist das Gericht demVorschlag des Unternehmens gefolgt. Schartl verfügt über großeExpertise bei Insolvenzverfahren in der Textilbranche (u. a. Roeckl,Nicowa). Bei K&L hat Schartl als vorläufiger Sachwalter die Aufgabe,die Einhaltung der insolvenzrechtlichen Vorschriften im Verfahren zuüberwachen.Ziel der Restrukturierung ist, K&L nachhaltig in dieProfitabilität zurückzuführen und flexibler aufzustellen, um auf dassich verändernde Konsumentenverhalten sowie Marktveränderungen besserreagieren zu können.Eckpunkte der Restrukturierung:- Senkung der Kosten und Verschlankung der Strukturen: DasPortfolio der 57 sehr unterschiedlichen Filialen mit Flächen von 500bis 3.200 Quadratmeter Verkaufsfläche wird derzeit auf daslangfristige Wachstums- und Ertragspotenzial jedes einzelnenStandorts hin überprüft. Defizitäre Filialen ohne solches Potenzialsollen zeitnah geschlossen werden. Zudem sind basierend auf den sichdann ergebenden Umsatzgrößen nach Schließung von Filialen dieStrukturen in der Hauptverwaltung und Logistik anzupassen und weiterKostenreduzierungen einzuleiten.- Sortimentsstraffung: Das Produktportfolio reicht von Mode überBusinessbekleidung bis hin zu Sport- und Trachtenmode, ergänzt durchAccessoires. Mit insgesamt 11 verschiedenen Eigenmarken deckt K&L dieganze Familie ab. Um die Attraktivität zu steigern, bietet K&L seitkurzem Mode ausgewählter, bekannter Partnermarken an. Die Maßnahmenzur weiteren Optimierung des Sortiments umfassen die Konzentrationauf Kernlieferanten und Kernsortimente, die Erweiterung des Angebotstrendorientierter Ware und Aktionsware zu einem gutenPreis/Leistungsverhältnis sowie der weitere Ausbau der Zusammenarbeitmit Partnermarken - mit dem Ziel, die bisherige Flächenproduktivitätweiter zu steigern.- Verbesserung der Kundenansprache und -bindung: K&L verfügt durchdas langjährig-laufende Kundenbindungsprogramm "BestCard" sowieaufgrund der starken Kundennähe über die letzten 55 Jahre über einestarke Stammkundschaft in Süddeutschland. Diese vorhandene Stärkemuss weiter ausgebaut und kundenspezifisch mit Angeboten gefördertund genutzt werden. Ziel ist, Kunden zu reaktivieren und das schonvorhandene Serviceangebot weiter zu stärken. Zudem soll dasOnline-Geschäft, das derzeit rund 4 Prozent des Gesamtumsatzesausmacht und u. a. Services wie Click & Collect, Return-to-Store unddie Warenverfügbarkeit im Store abbildet, weiter optimiert werden.- Stärkung der Kapitalbasis: Zur erforderlichen Stärkung derKapitalbasis und damit bestmöglichen Gläubigerbefriedigung hat dieGesellschaft eine strukturierte Investorensuche auf den Weg gebracht.Damit soll zugleich die Brücke für das Unternehmen in eine gesicherteZukunft in einem sich stark verändernden Marktsegment geschlagenwerden.Bildmaterial kann per Mail angefordert werdenPressekontakt:Stefanie BuchacherMobil: +49 (0)151 17 60 69 78Mail: presse@kl-group.deK&L GmbH & Co. Handels-KGParadeisstraße 6782362 Weilheimwww.kl-group.deOriginal-Content von: K&L GmbH & Co. Handels-KG, übermittelt durch news aktuell