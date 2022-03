Restoration Hardware-Aktie: Achtung – Absturz!

Tracey Ryniec von Zacks Research hörte sich die Telefonkonferenz nach Börsenschluss am Dienstag für Restoration Hardware Holdings, Inc Stammaktien (NYSE:RH) und gab unseren Zuhörern einige wertvolle Einblicke. Ihr Kommentar und die entsprechende Kursentwicklung der Aktie machen sie zum PreMarket Prep Stock of the Day.

Einige Anleger sind aus einem einfachen Grund skeptisch, wenn sie Telefonkonferenzen zuhören. Dieser Grund ist, dass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung