Restaurants und Kneipen in Dänemark wieder geöffnet

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die Dänen können seit Montag wieder ins Café, Restaurant oder in die Kneipe gehen.



Die vor rund zwei Monaten in der Corona-Krise geschlossenen Lokale durften zum Wochenstart wieder öffnen, mussten dabei aber bestimmte Voraussetzungen wie etwa einen ausreichenden Abstand zwischen den Gästen schaffen.

Gleiches galt für Kirchen, Moscheen und Synagogen, die ebenfalls wieder aufmachen durften. Auch die Schüler der sechsten bis zehnten Jahrgangsstufen nahmen am Montag ihren Unterricht im Klassenzimmer wieder auf.

Dänemark hat im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus große Fortschritte gemacht und befindet sich derzeit in der zweiten Phase der Lockerung der Corona-Maßnahmen. In Phase eins waren Mitte April zunächst die Kinderkrippen, Kindergärten und Schulen bis zur fünften Klasse geöffnet worden, in Phase zwei war vor einer Woche bereits der gesamte Einzelhandel wieder aufgemacht worden.

Eine Entscheidung über die Öffnung der dänischen Grenzen nach Deutschland, Norwegen und Schweden steht dagegen weiter aus. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hatte vergangene Woche jedoch Bereitschaft dafür signalisiert, Touristen bald ins Land zu lassen, die etwa mit einem Mietvertrag für ein Ferienhaus oder mit einer Hotelreservierung den Grund ihrer Einreise nachweisen könnten. Dies muss laut Frederiksen aber erst in politischen Gesprächen besprochen werden. Neue Informationen zur Grenzsituation hatte sie bis zum 1. Juni angekündigt./trs/DP/stw