Restaurant: Das wird bald in aller Munde sein!

Restaurant, ein Unternehmen aus dem Markt "Restaurants", notiert aktuell (Stand 15:27 Uhr) mit 21.85 GBP sehr deutlich im Minus (-66.38 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Restaurant hat mit einer Dividendenrendite von 3,23 Prozent momentan einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2.96%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche beträgt +0,27. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Restaurant-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 58,62 liegt Restaurant über dem Branchendurchschnitt (55 Prozent). Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" weist einen Wert von 37,74 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Sell"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Restaurant. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.