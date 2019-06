Restaurant -The: Was soll die Aufregung?

Per 16.06.2019, 02:00 Uhr wird für die Aktie Restaurant -The am Heimatmarkt London der Kurs von 124,17 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Restaurants".

Die Aussichten für Restaurant -The haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Restaurant -The. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Restaurant -The als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 8 Buy, 4 Hold, 1 Sell. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für Restaurant -The aus dem letzten Monat ist "Hold" (1 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 198,13 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 59,52 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 124,2 GBP beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Dividende: Restaurant -The hat mit einer Dividendenrendite von 5,18 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,85%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche beträgt +2,33. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Restaurant -The-Aktie in dieser Kategorie eine "Buy"-Bewertung.