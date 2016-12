Restaurant 'Soleil' im The Mulia, Mulia Resort & Villas - Nusa Dua (Bali) für beste Gourmet-Erlebnisse und luxuriösesten Sonntags-Brunch der Welt ausgezeichnet

Bali, Indonesien (ots/PRNewswire) - The Mulia, Mulia Resort &Villas - Nusa Dua (Bali) sammelt weiter prestigeträchtigeAuszeichnungen von weltberühmten Publikationen - ArchitecturalDigest, VERANDA und TripAdvisor Travelers' Choice Award würdigen dasSoleil (www.themulia.com/soleil-nusa-dua) als eines der bestenRestaurants der Welt.Foto - http://mma.prnewswire.com/media/450655/Mulia_Bali_1088x992_Ocean_Pool_02.jpgDie Highlights der Ehrungen und Auszeichnungen für das Soleil:Der luxuriöseste Sonntags-Brunch der Welt in Bali ~ ArchitecturalDigest (2016)http://www.architecturaldigest.com/story/luxurious-brunch-restaurantsArchitectural Digest ist die internationale Instanz für Design undArchitektur, die exklusiven Zugang zu den weltweit schönsten Häusernund deren faszinierenden Bewohnern bietet und ihrem Publikum eineFülle von Informationen über Architektur, Interior und Design, Kunstund Antiquitäten, Reiseziele und außergewöhnliche Produktevermittelt.Die 20 besten Restaurants der Welt für Feinschmecker mit Appetitauf stilvolles Ambiente ~ VERANDA (2016)http://www.veranda.com/luxury-lifestyle/g1577/best-restaurants/VERANDA ist ein Forum für alles, was mit schönem Wohnen und Lebenzu tun hat. Immer anmutig und elegant, und niemals anmaßend, hältVERANDA seine Leser über das Beste in Design, Inneneinrichtung,Luxusreisen und mehr auf dem Laufenden und inspiriert sie mitSchönheit und Eleganz. VERANDA ist sowohl ein Schaufenster für Ideenals auch ein wunderbarer Ausflug, eine Welt, in der man sich wohlfühlt und das Zuhause genauso schön ist, wie es aussieht.Top 10 der besten Gourmet-Restaurants in Indonesien ~ TripAdvisorTravelers' Choice Award (2016)https://www.tripadvisor.com/TravelersChoice-Restaurants-cFineDining-g294225Die jährlichen TripAdvisor Travelers 'Choice Auszeichnungen ehrendie weltweit besten Hotels - ausgewählt von denen, die sich damit ambesten auskennen - nämlich den Reisenden selbst.The Mulia, Mulia Resort & Villas - Nusa Dua (Bali) bietetaußergewöhnliche Restaurants und Bars und offeriert den Liebhabernfeiner Speisen eine Reihe von kuratierten Gourmet-Erlebnissen aus derganzen Welt. Genießen Sie das charakteristische kulinarische Erlebnisdes Mulia Bali im Soleil mit tropischem Ambiente, an Tischenwahlweise im Außen- oder Innenbereich mit Blick auf den atemberaubendschönen Indischen Ozean. Die Speisekarte bietet eine reiche Auswahlan mediterraner und panasiatischer Küche, das Interieur istzeitgenössisch europäisch mit deckenhohen Fenstern, so dass die Gästedie Schönheit der Insel genießen können. Ein absolutes Muss sind derpopuläre Sonntags-Brunch oder das Dinner am Wochenende mit freiemWein.Informationen zu The Mulia, Mulia Resort & Villas - Nusa Dua(Bali)Die drei ultra-luxuriösen Anwesen, die sich über 30 Hektarweitläufiger Naturlandschaft an der spektakulären Küste von Nusa Duaerstrecken, zeichnen sich durch ihren Stil aus und bilden gemeinsamThe Mulia und Mulia Resort & Villas (www.themulia.com). Als Sinnbildfür Extravaganz und Opulenz, kombiniert mit echter Gastfreundschaft,definieren die atemberaubenden Resorts die Begriffe Finesse undAusgereiftheit neu.Pressekontakt:KommunikationsstelleTelefon: +62-361-3017777 ext. 6011E-Mail: communications@themulia.comOriginal-Content von: The Mulia, Mulia Resort & Villas - Nusa Dua, Bali, übermittelt durch news aktuell