Restaurant Brands: Wie ist das denn jetzt passiert?

An der Börse Toronto schloss die Restaurant Brands-Aktie am 25.10.2018 mit dem Kurs von 73,57 CAD. Die Restaurant Brands-Aktie wird dem Segment "Restaurants" zugeordnet.

Unser Analystenteam hat Restaurant Brands auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Restaurant Brands schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Gaming, Lodging & Restaurants auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,09 % und somit 0,32 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,77 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung "Hold".

2. Analysteneinschätzung: Für die Restaurant Brands sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 10 Buc, 3 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Restaurant Brands aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Restaurant Brands. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 70,9 CAD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -3,63 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 73,57 CAD notierte. Dafür gibt es das Rating "Hold". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Restaurant Brands erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -11,98 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Gaming, Lodging & Restaurants"-Branche sind im Durchschnitt um 15,46 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -27,44 Prozent im Branchenvergleich für Restaurant Brands bedeutet. Der "Consumer Discretionary"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 26,98 Prozent im letzten Jahr. Restaurant Brands lag 38,96 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.