Restaurant Brands-Aktie: Das sollten Sie nicht verpassen!

(NYSE:QSR) hat den Prozess der Veräußerung seiner Beteiligung an einem Burger King Joint Venture in Russland eingeleitet, berichtet das Wall Street Journal. Restaurant Brands ist in Russland über Joint-Venture-Partner tätig, von denen keiner eine Mehrheitsbeteiligung besitzt. Das Unternehmen hält einen Anteil von 15 % an der Joint-Venture-Partnerschaft, zu der Alexander Kolobov, Investment Capital Ukraine und VTB Capital gehören.