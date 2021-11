Restaurant Brands Aktie: Burger King schließt sich mit Robinhood zusammen, um Bitcoin, Ether und Dogecoin zu belohnen!

Die zu Restaurant Brands International Inc (NYSE:QSR) gehörende Fast-Food-Kette Burger King kündigte am Montag an, dass sie in Zusammenarbeit mit der Brokerage-Plattform Robinhood Markets Inc (NASDAQ:HOOD) Kryptowährungen verlosen will. Im Rahmen der Treueclub-Mitgliedschaft haben die Kunden die Möglichkeit, Bitcoin (CRYPTO:BTC), Dogecoin (CRYPTO:DOGE) oder Ethereum (CRYPTO:ETHER) zu gewinnen. Die Aktion kann bei einem Mindesteinkauf von $5 vom 1. bis 21. November in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



mehr >