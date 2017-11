Restalkohol nach der Weihnachtsfeier: Auto am nächsten Morgen stehen lassen / R+V24: Führerscheinwissen im Test

Wiesbaden (ots) - Wer auf dem Weihnachtsmarkt oder bei derWeihnachtsfeier in fröhlicher Runde Glühwein und Punsch genießt,weiß, dass er nicht mehr ans Steuer darf. Wie sieht es aber amnächsten Morgen aus? Darf man da wieder unbesorgt losfahren? Nein!Das schätzen 95 % der deutschen Autofahrer ganz richtig ein, wie eineaktuelle Studie des Kfz-Direktversicherers R+V24 zeigt. "Um größereMengen Alkohol abzubauen, benötigt der Körper mehrere Stunden", sagtAnka Jost, Kfz-Expertin der R+V24 Direktversicherung. "Da kann aucham nächsten Morgen der Blutalkoholgehalt noch über der Promillegrenzeliegen."Wer am Morgen nach einem feuchtfröhlichen Abend mit dem Autolosfahren will, gefährdet womöglich andere Verkehrsteilnehmer undriskiert seinen Führerschein. Denn eine "kurze Nacht" nach einerFeier reicht oft nicht aus, um den getrunkenen Alkohol abzubauen.Jeder Mensch reagiert anders auf Alkohol. Wie schnell Alkoholabgebaut wird, hängt deshalb von Größe, Gewicht und Geschlecht ab -und auch davon, was man am Abend gegessen hat. Als grobe Faustregelgilt: Rund 0,1 g Alkohol im Blut werden pro Stunde abgebaut. Dasentspricht 0,1 Promille.Zur Orientierung: Eine kleine Flasche Bier hat zum Beispiel rund12,7 g Alkohol, ein Glas Wein oder Sekt (0,1 l) enthält 8,8 g, eineTasse Glühwein (7 Vol.-%) 11,2 g und die Tasse Punsch (5 Vol.-%) rund8 g reinen Alkohol. Der Genuss einer Tasse Glühwein (mit 7 Vol.-%)schlägt bei einem 80 kg schweren Mann mit etwa 0,2 PromilleBlutalkohol zu Buche. Bei einer Frau mit 55 kg Gewicht sind es ca.0,34 Promille. "Wie viele Promille jemand nach dem Genussalkoholischer Getränke tatsächlich im Blut hat, ist von vielenindividuellen Faktoren abhängig", so Anka Jost. "Jederverantwortungsvolle Verkehrsteilnehmer sollte deshalb das Auto ambesten stehen lassen und mit Bus oder Bahn fahren, wenn er Alkoholgetrunken hat. Wenn nötig, auch am nächsten Morgen."Alkohol am Steuer gilt ab 0,5 Promille als Ordnungswidrigkeit."Doch selbst wer unter der Alkoholgrenze von 0,5 Promille liegt, mussmit Konsequenzen rechnen, wenn er sich im Straßenverkehr auffälligverhält", so die Versicherungsexpertin. Ein Autofahrer, der mit einemBlutalkoholgehalt von 0,3 Promille andere gefährdet oder sogar einenUnfall baut, kann mit Punkten, Führerscheinentzug, Geld- oderFreiheitsstrafe sanktioniert werden. Wichtig: Für Fahranfänger giltdie Null-Promille-Grenze."Führerscheinwissen im Test": Hintergrund der BefragungJeder dritte Führerscheinanwärter fällt durch die schriftlicheTheorieprüfung. Doch wie ist das mit langjährigen Autofahrern - wiegut kennen sich diese mit den Regeln aus? Der Kfz-DirektversichererR+V24 hat das Führerscheinwissen anhand aktueller Prüfungsfragengetestet. Ziel ist es, Autofahrern zu mehr Sicherheit imStraßenverkehr verhelfen. Dazu führt die R+V24 unter anderemregelmäßig Umfragen zu Verkehrsfragen durch, informiert überrichtiges Verhalten und über gesetzliche Vorschriften. Mehr Tipps aufrv24.dePressekontakt:R+V24Anka JostRaiffeisenplatz 165189 WiesbadenTelefon: 0611 533-73306Telefax: 0611 533-77 73306www.rv24.deOriginal-Content von: R+V 24, übermittelt durch news aktuell