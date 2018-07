Ressourcen- und Umweltschonung in der Spinatproduktion (FOTO)

Borken (ots) -Nachhaltig orientierte Landwirtschaft und Grundwasserschutz gehenin Nordrhein-Westfalen Hand in Hand. In einem einzigartigeneuropäischen Forschungsprojekt haben sich unter Federführung derLandwirtschaftskammer NRW, Landwirte aus dem Münsterland, daslebensmittelverarbeitende Unternehmen iglo, dieRheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH, dasdüngemittelproduzierende Unternehmen Yara sowie die HochschuleOsnabrück für eine Reihe von Feldversuchen zusammengefunden. Ziel desProjektes ist die Optimierung der Stickstoffdüngung, um so diemögliche Nitratauswaschung zu reduzieren. Damit werden sowohl dasGrundwasser geschützt, als auch die ertragsreichen Ackerböden imMünsterland langfristig für eine nachhaltig orientierteLandwirtschaft für zukünftige Generationen erhalten.Bei dem LEADER-Projekt handelt es sich um ein europäischesFörderprogramm des Europäischen Landwirtschaftsfonds für dieEntwicklung des ländlichen Raums mit Vorbildcharakter. Die Hälfte derFinanzierung des Projektes wird von den Projektpartnern getragen. DenStartschuss für die Aktivitäten erfolgte nun auf Hof von Thomas Foingin Borken. Die spinatanbauenden Landwirte sind vertreten durch denVerein zur Förderung des Feldgemüseanbaus Westmünsterland e.V.Dr. Peter Epkenhans, Geschäftsführer und Landesbeauftragter derLandwirtschaftskammer NRW, betont die Bedeutung des Spinatanbaus fürdie regionale Landwirtschaft. Neben einer Vielzahl von Gemüsesortenumfasst allein der Anbau von Spinat in der Region eine Fläche vonrund 3.000 Hektar. Die sandigen Böden im Münsterland bieten dabeibeste Voraussetzungen. Allerdings besteht bei sandigen Böden und demAnbau von gemüsebaulichen Kulturen mit einem hohen Stickstoffbedarfein erhöhtes Risiko zur Nitratauswaschung in das Grundwasser. DerSpinat ist in der Nährstoffaufnahme auf die ca. obersten 30 cm derAckeroberfläche begrenzt, was das Auswaschungsrisiko vor allem durchStarkregenereignissen erhöht.Wichtigster Großabnehmer in der Region ist dasLebensmittelunternehmen iglo. Vom Feld wird das Feingemüseerntefrisch an das lokale iglo-Werk in Reken geliefert um dort u.a.zum Tiefkühl-Spinat mit dem bekannten Blubb verarbeitet zu werden."Das Projekt", so iglo-Landwirtschaftsexperte Florian Schwarzkopf,"unterstreicht unsere Zielsetzung für mehr Nachhaltigkeit". Die zumTeil bereits in dritter Generation bestehende Partnerschaft mit denörtlichen Landwirten zeuge zudem von der gemeinsamen Verantwortungauch im Grundwasserschutz. Regionaler Gemüseanbau stellt einenwichtigen Wirtschaftsfaktor in der Region dar.Weitere fachliche Begleitung der Feldversuche erfolgt durch dieHochschule Osnabrück sowie die Rheinisch-WestfälischeWasserwerksgesellschaft und den Düngemittelproduzenten Yara. In 2020sollen dann wertvolle Erkenntnisse und Ergebnisse vorliegen, dienicht nur der Landwirtschaft im Münsterland zu Gute kommen.Pressekontakt:iglo DeutschlandAlfred JansenLeiter der Unternehmens- & NachhaltigkeitskommunikationTelefon: 040 - 180 249 202E-Mail: alfred.jansen@iglo.comLandwirtschaftskammer NRWChristian FrerichsProjektmanager LEADER-ProjektJohann-Walling-Str. 45, 46325 BorkenE-Mail: christian.frerichs@lwk.nrw.deOriginal-Content von: iglo Deutschland, übermittelt durch news aktuell