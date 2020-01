"Respekt verbindet": B.Z.-Kulturpreis zum 29. Mal verliehen / Rund 600 Gäste feierten die Preisträger im Haus der Berliner Festspiele

Berlin (ots) - Bronzene Bären für August Diehl, Elmgreen und Dragset, DavidGarrett, Volker Kutscher, Peaches, Christian Petzold sowie Iana Salenko undMarian WalterAm Dienstagabend, 28. Januar 2020, führte Berlins größte Boulevard-Zeitung dieKunst- und Kulturszene der Hauptstadt zum 29. Mal zum B.Z.-Kulturpreis zusammen.Einen bronzenen B.Z.-Bären erhielten in diesem Jahr der Schauspieler AugustDiehl, das Künstlerduo Elmgreen und Dragset, der Violinist David Garrett, derAutor Volker Kutscher, die Musikerin Peaches, der deutsche Filmregisseur undDrehbuchautor Christian Petzold und die Solisten des Staatsballetts Iana Salenkound Marian Walter. Durch den Abend führte wie bereits in den vergangenen Jahrendie Schauspielerin und Sängerin Meret Becker. Barrie Kosky, Intendant undChefregisseur der Komischen Oper Berlin, inspirierte die Verleihung alskünstlerischer Berater.Rund 600 geladene Gäste aus Kultur, Politik und Medien ehrten und feierten diePreisträger bei der bunten Gala-Show im Haus der Berliner Festspiele, darunterdie Schauspieler Wolfgang Bahro, Gedeon Burkhard, Ulrike Frank, Claus TheoGärtner, Anouschka Renzi, und Barbara Schöne, Anita Kupsch sowie Frank Zanderund Berlins ehemaliger Regierender Bürgermeister Walter Momper.Miriam Krekel, Chefredakteurin B.Z.: "Wir haben heute die Ehre, Menschenauszuzeichnen, die mit ihrem künstlerischen Schaffen weit über die GrenzenBerlins hinaus in unsere Gesellschaft wirken. Unsere Preisträger verdienen dengrößten Respekt. Sie verdienen Respekt, weil sie Millionen Menschen bewegen, mitihren Aufführungen, ihren Filmen, mit ihren Büchern. Und weil sie sich trauen,anders zu sein, anders zu denken - und zu spielen. Unsere Preisträger haben denMut, Dinge zu hinterfragen. Und den Finger in die Wunde zu legen. 75 JahreBefreiung von Auschwitz sind eine Mahnung an uns, die Freiheit der Kunst und desWortes zu schützen. Mit Respekt, nicht mit Verachtung. Denn Verachtung ist eineMauer. Respekt verbindet."Das Besondere am B.Z.-Kulturpreis: Die Verleihung würdigt jeden Preisträger miteiner eigens für ihn ausgewählten künstlerischen Darbietung. So wurde VolkerKutscher, Bestseller-Autor der Krimireihe um Kommissar Gereon Rath, der Vorlageder TV-Serie "Babylon Berlin", von Chansonnier Tim Fischer am Flügel mit demSong "Rinnsteinprinzessin" musikalisch geadelt. Privat sind sie ein Paar, aufder Bühne Solisten des Berliner Staatsballetts: Iana Salenko und Marian Walterbekamen für ihre tänzerischen Leistungen den B.Z.-Kulturpreis und eine innigeLiebeserklärung mit einer szenischen Lesung aus dem Versroman "Eugen Onegin".August Diehl hat als Schauspieler längst auch schon Hollywood erobert. DochBerlin gehört sein Herz und die Musik der Band "Ton Steine Scherben" zumSoundtrack seines Lebens, den die Band im Haus der Berliner Festspiele mit "Wenndie Nacht am tiefsten ist" für ihn zum Erklingen brachte. Die Skulpturen undInstallationen des dänisch-norwegischen Künstlerduos Michael Elmgreen und IngarDragset sind mahnend und berührend zugleich, vermitteln Distanz und Nähe, wasAlexander Abdukarimov vom Staatsballett in Berlin für die beiden Preisträger undeinem verzauberten Publikum tänzerisch zum Ausdruck brachte. Christian Petzoldist nicht nur Filmregisseur und Drehbuchautor, sondern selbst leidenschaftlicherKinogänger und Liebhaber großer Filme. Als er von dem B.Z. Kulturpreis erfuhr,bedankte er sich per Postkarte - auf der Rückseite ein Foto von Rita Hayworth indem Film "Gilda", aus dem die Künstlerin Anna Mateur das Lied "Put The Blame onMame" sang. Ein weiterer Höhepunkt der Gala-Show war die Verleihung desbronzenen Bären an David Garrett: Der international gefeierte Geigenvirtuoselässt seine Finger über die Saiten seiner Stradivari in vielen musikalischenGenres flirren, was die "Flying Steps" mit dem Breakdance zur Fuge von Bachperfekt visualisierten. Seit 20 Jahren lebt Peaches in Berlin, von hier auseroberte sie die Musikwelt mit klarer politischer Haltung für Feminismus undgegen Rassismus. Ihren Künstlernamen fand sie in einem Song "Four Women" vonNina Simone, der für die Preisträgerin von der Gospelsängerin Ingrid Arthur zumgroßen Finale des B.Z.-Kulturpreises dargebracht wurde.Über den B.Z.-KulturpreisBerlins größte Boulevard-Zeitung vergibt den von Ernst Leonhardt gestaltetenB.Z.-Kulturpreis mit dem bronzenen Bären seit 1992. Zu den Preisträgern dervergangenen Jahre zählen: Georg Baselitz, Christo und Jeanne-Claude, JürgenFlimm, Lord Norman Foster, Nina Hagen, Henry Hübchen, Udo Jürgens, AnselmKiefer, Karl Lagerfeld, Daniel Libeskind, Udo Lindenberg, Jonathan Meese,Anne-Sophie Mutter, Anna Maria Mühe, Marius Müller-Westernhagen, Nena, WalterPlathe, Max Raabe, Marcel Reich-Ranicki, Matthias Schweighöfer, WolfgangTillmans und Nora Tschirner.