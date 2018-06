"Respekt ist uns #NichtEgal" - YouTube-Initiative für mehr Toleranz und Demokratie im Netz (AUDIO)

Hamburg (ots) -Anmoderationsvorschlag: Hetze und Diskriminierung in sozialenNetzwerken scheinen zuzunehmen. "Hater" und "Trolle" gehen wohl auchmitunter organisiert auf einzelne Personen oder Gruppen los - zumTeil aus Spaß am Hass, zum Teil, um politische Meinungen gezielt zuverbreiten. Dass es aber auch ohne Hass im Netz geht, zeigen gerade21 erfolgreiche, junge Videoproduzenten. Sie haben sich im Rahmen derYouTube-Initiative "#NichtEgal" zusammengeschlossen und rufen inihren Clips sowie in bundesweit 60 geplanten Schülerworkshops - fürdie sich Schulen übrigens noch bis 20. Juli bewerben können - zueinem respektvollen, fairen und offenen Umgang miteinander auf.Mathias Pillasch berichtet.Musik: "Nicht egal" von MaximNoiseSprecher: Ziel der "#NichtEgal"-Initiative ist es, für mehrRespekt und eine offene Debattenkultur sowohl im Netz als auchoffline zu sorgen. Dafür hat Philipp Buchholtz von derMedienbildungsagentur medienblau extra Workshops für Schüler der 9.und 10. Klassen entwickelt:O-Ton 1 (Philipp Buchholtz, 22 Sek.): "Die Themen sind hier vorallen Dingen Meinungsäußerung, Respekt und Toleranz im Netz. Und ihrWissen geben dann die Jugendlichen als Mentoren an Mitschüler der 7.und 8. Klassen in Workshops weiter. Und dieses Peer-to-Peer-Konzept -also Jugendliche coachen Jugendliche - funktioniert sehr gut. Uns istaber auch wichtig, die Lehrer inhaltlich mitzunehmen. Es gibtumfangreiche Materialien und Online-Kurse für die Lehrer."Sprecher: Die Workshops finden im Herbst an bundesweit 60 Schulenstatt - zusammen mit bekannten YouTube-Stars wie zum Beispiel LisaSophie Laurent, NiksDa und Diana zur Löwen:O-Ton 2 (YouTuber, 20 Sek.) (OT1) "Ich bin dabei, weil ich einfachgemerkt habe, dass bei ganz vielen Schülerinnen und Schülern immernoch total viel, ja, Bedarf da ist, über diese Themen mehr zuerfahren." (OT2) "Jeder hat irgendwo eine Verantwortung unddementsprechend finde ich gerade '#NichtEgal' so super wichtig."(OT3) "Mir ist Hass im Netz nicht egal und ich finde es ganz wichtig,dass man so ein bisschen den Jugendlichen) zeigen kann, dass dasInternet nicht nur böse ist."Sprecher: Damit das klappt, wird in den Workshops auch extra sehrpraktisch gearbeitet, sagt Philipp Buchholtz:O-Ton 3 (Philipp Buchholtz, 28 Sek) "Also zuerst nehmen dieSchüler aktuelle Beispiele aus dem Netz unter die Lupe. Und hierdiskutieren sie, welche Meinung vertreten wird und in welcher Formdies geschieht. Und ein Highlight der Workshops ist dann dieProduktion eigener Videos zum Thema Respekt und Toleranz. In dieserPhase, da schreiben sie selber Skripte und setzen diese kreativ um.Und dann überlegen sich die Jugendlichen, ob sie die Ergebnisse insNetz stellen wollen oder auch nicht. Welche Reaktionen können siedort erwarten? Und so lernen die Jugendlichen, sich kritisch zuhinterfragen, wie sie sich im Netz bewegen."Musik: "Nicht egal" von MaximNoiseAbmoderationsvorschlag: MaximNoise war das mit "Nicht egal". DenSong hat er extra für die "#NichtEgal"-Initiative geschrieben. Mehrüber die und die YouTube-Stars, die zu mehr Respekt und einer offenenDebattenkultur im Netz aufrufen, finden Sie unternichtegal.withyoutube.com. Und wenn Sie sich für die Schülerworkshopsbewerben wollen, dann können Sie das noch bis zum 20. Juli direkt aufmedienblau.de.Pressekontakt:a+o Gesellschaft für Kommunikationsberatung mbHSarina AdlerTel.:040/43294421Mail:youtube@a-und-o.comOriginal-Content von: YouTube, übermittelt durch news aktuell