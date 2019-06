"Respekt für meine Rechte! Schule leben!" vom 9. bis 27. September / Erste Programm-Highlights des KiKA-Themenschwerpunkts 2019 (FOTO)

Erfurt (ots) -Die Unterrichtszeit, das Spielen auf dem Pausenhof oder dieHausaufgabenbetreuung: Kinder verbringen einen Großteil des Tages inder Schule. Der Lernort wird immer mehr zur Alltagswelt und zumprägenden Raum für soziale Kontakte und Interaktion mit derPeergroup. Der diesjährige Themenschwerpunkt nimmt das Schullebengenauer unter die Lupe. Wie zufrieden sind Kinder mit ihrer Schule?Welche Herausforderungen sind zu meistern? Mit "Respekt für meineRechte! Schule leben!" lassen die öffentlich-rechtlichenKinderprogrammredaktionen Schüler*innen in zahlreichen Sendungen undFormaten vom 9. bis 27. September 2019 zu Wort kommen.Inhaltlich gestützt mit Ergebnissen einer exklusivenrepräsentativen Studie bildet der KiKA-Themenschwerpunkt das Lebender Kinder an deutschen Schulen ab, unter anderem in folgendenAngeboten:Aufwändig produziert ist die neue Factual-Entertainment-Reihe "DieKamerahelden - Deine Schule, deine Fotos" (ZDF) zum Auftakt desKiKA-Themenschwerpunkts. Für den Foto-Wettbewerb hatten sich Kinderund Jugendliche aus ganz Deutschland beworben. Acht Finalist*innenstellen sich an ihren Schulen in Dresden, Ochtrup, Petershagen, Köln,Güby und Alzey den Foto-Challenges: Profi-Fotografen wie diepreisgekrönte Portraitkünstlerin Laura Zalenga, Influencer BenjaminJaworskyj und andere stellen ihnen Aufgaben, mit denen sie dieLebenswelt "Schule" in ihrer ganzen Vielfalt abbilden sollen. ZumAbschluss der Reihe zeichnen die Coaches das "Beste Foto" derSchüler*innen aus."Die Kamerahelden - Deine Schule, deine Fotos" (ZDF) vom 9. bis19. September, jeweils Montag bis Donnerstag um 19:25 UhrMit den "KiKA LIVE Pausengames" (KiKA) gehen die Moderatoren Jessund Ben auf Schultour. Zuvor hatte KiKA bundesweit Schulenaufgerufen, sich mit ihren Projektideen für die fünfteiligeShow-Reihe zu bewerben. Welche Schulen in die Endrunde kommen,entscheidet das KiKA-Publikum per Online-Voting in der Liveshow amSamstag, 21. September um 20:00 Uhr bei KiKA. Die vier ausgewähltenSchulteams können im Anschluss von Montag bis Donnerstag inverschiedenen Challenges finanzielle Förderungen zur Umsetzung ihrerProjektideen erspielen."KiKA LIVE Pausengames" (KiKA) am 21. September und vom 23. bis26. September, jeweils um 20:00 UhrIm "Tigerenten Club" (SWR) mit Jess und Johannes informierenExpert*innen der Universität Greifswald darüber, was man gegenPrüfungsangst machen kann und wie es sich besser lernen lässt."neuneinhalb - Deine Reporter" (WDR) zeigt, was wäre, wenn KinderNoten geben könnten, nämlich den Lehrer*innen. Im "KUMMERKASTEN"(KiKA) sprechen Clarissa, Sabine und Simon darüber, was zu tun ist,wenn in der Klasse jemand gemobbt wird. Felix verrät in "ERDE ANZUKUNFT" (KiKA), wie Kinder in der Schule der Zukunft lernen werden.Voller Vorfreude sagen Vorschulkinder in der "Sendung mit demElefanten" (WDR), was sie von der Schule erwarten.Magazine, Unterhaltungs- und Beratungsangebote vom 21. bis 23.SeptemberAbwechslungsreich, informativ und unterhaltsam beleuchten dieWissensmagazine von ARD, ZDF und KiKA das Schulleben der Kinder. In"Wissen macht Ah!" (WDR) machen Clari und Ralph blau und fragen,welche alternativen Bewertungsmethoden es zu den klassischenSchulnoten gibt. Bei "logo! extra" (ZDF) haben dieses Mal die Kinderdas Sagen: In der von Linda Joe Fuhrich moderierten Sonderausgabegeht es um das Thema Mitbestimmung an der Schule. Bei "PUR+" (ZDF)gibt Trendforscherin Karin Tischer Tipps für den gesundenSchul-Snack. Tim vom Medienmagazin "Timster" (KiKA) zeigt, wie Appsbeim Lernen helfen können.Wissensmagazine vom 23. bis 26. September in der KiKA-Primetime,jeweils um 19:25 UhrDie Langzeit-Doku "Starke Kinder - Starke Klasse" (ZDF) begleitetSchüler*innen einer sechsten Klasse einer Berliner Grundschule. DenKindern steht der Wechsel auf eine weiterführende Schule bevor, zuvormüssen noch Aufgaben gemeistert werden: Wie raufen sich Cliquen inder Klasse zusammen, wie lernen sie gemeinsam und haben Spaß? Und wiewichtig sind neben dem Lernen soziale Fähigkeiten, um den Schulalltagzu meistern?Starke Kinder - Starke Klasse" (ZDF) vom 23. bis 26. September,jeweils um 20:10 UhrDer KiKA-Themenschwerpunkt startet am 9. September 2019 - linear,im KiKA-Player und auf kika.de. Zu ausgewählten Themen und Sendungenwerden medienpädagogische Begleitmaterialien sowieHintergrundinformationen auf "KiKA für Erwachsene"(erwachsene.kika.de) bereitgestellt. Ein detaillierterProgrammüberblick, Bilder sowie weiterführende Informationen werdensukzessive in der KiKA-Presselounge auf www.kika-presse.deveröffentlicht.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 0361.218-1827Telefax: +49 0361.218-291827kika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell