Austin, Texas (ots/PRNewswire) - Branchenexperten diskutieren über den aktuellen Stand der nächsten Generation von Mobilfunktechnologien, 5G in Europa und die Auswirkungen auf die europäischen VerbraucherResonant Inc. (NASDAQ: RESN), ein Anbieter von Hochfrequenz (HF)-Filterlösungen, die auf einer robusten Plattform für geistiges Eigentum entwickelt wurden, um Menschen und Dinge miteinander zu verbinden, veranstaltet am 20. und 22. Juli 2021 eine zweiteilige Webinarreihe "Breaking Through the Noise of 5G in Europe". In den Webinaren diskutieren Branchenexperten über die Entwicklung von 1G zu 5G, die Treiber für die Einführung von 5G, die weitere Rolle von 4G, Wi-Fi der nächsten Generation und die Technologien, die "echtes" 5G ermöglichen, mit besonderem Schwerpunkt auf dem Status von 5G in Europa.An der zweiteiligen Veranstaltung nehmen Branchenveteranen teil, die unter anderem bei Unternehmen wie Broadcom, Apple, Microsoft, der Wi-Fi Alliance, Qorvo und Skyworks tätig waren.Das zweiteilige Webinar findet wie folgt statt:Expert Insights on Unlocking the Potential of 5G in EuropeDieses Einführungs-Webinar richtet sich an diejenigen, die von einem Gremium führender Branchenexperten die Grundlagen von 5G und der Technologie, die dessen Einsatz ermöglicht, erfahren möchten.Datum: Dienstag, 20. Juli 2021Uhrzeit: 04:30 Uhr Eastern TimeWebcast:https://wsw.com/webcast/resn/resn1/1764312 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3220043-1&h=2867543460&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3220043-1%26h%3D2932518879%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwsw.com%252Fwebcast%252Fresn%252Fresn1%252F1764312%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwsw.com%252Fwebcast%252Fresn%252Fresn1%252F1764312&a=https%3A%2F%2Fwsw.com%2Fwebcast%2Fresn%2Fresn1%2F1764312)The Technology Enabling Europe's Transition to 5GDieses Webinar für Fortgeschrittene richtet sich an diejenigen, die bereits ein Verständnis für das RF Front End haben oder mehr darüber erfahren möchten. Es wird sich mehr auf die technischen Besonderheiten hinter der Ermöglichung von 5G konzentrieren.Datum: Donnerstag, 22. Juli 2021Uhrzeit: 04:30 Uhr Eastern TimeWebcast:https://wsw.com/webcast/resn/resn2/1765616 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3220043-1&h=3678699401&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3220043-1%26h%3D3439420639%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwsw.com%252Fwebcast%252Fresn%252Fresn2%252F1765616%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwsw.com%252Fwebcast%252Fresn%252Fresn2%252F1765616&a=https%3A%2F%2Fwsw.com%2Fwebcast%2Fresn%2Fresn2%2F1765616)Um sich für eine oder beide Veranstaltungen anzumelden, können Sie die jeweiligen Links oben verwenden.Live-Audio-Webcasts der Reihe "Breaking Through the Noise of 5G in Europe" werden über die oben genannten Webcast-Links zugänglich sein. Eine Aufzeichnung für jede der "Breaking Through the Noise of 5G in Europe"-Serien wird über die oben genannten Webcast-Links oder über die Investor-Relations-Website des Unternehmens unter www.resonant.com zugänglich sein.Informationen zu Resonant Inc.Resonant (NASDAQ: RESN) verändert den Markt für RF-Frontends (RFFE), indem es die RFFE-Lieferkette durch die Bereitstellung von Lösungen unterbricht, die unsere WaveX(TM) Design-Software-Tool-Plattform nutzen, die Breite unseres IP-Portfolios ausschöpfen und durch unsere Serviceangebote bereitgestellt werden. In einem Markt, der durch begrenzte Designer, Werkzeuge und Kapazitäten kritisch eingeschränkt ist, adressiert Resonant diese kritischen Probleme, indem es den Kunden eine immer höhere Designeffizienz, kürzere Markteinführungszeiten und niedrigere Stückkosten bietet. Kunden nutzen die bahnbrechenden Fähigkeiten von Resonant, um modernste Filter und Module zu entwickeln, und profitieren gleichzeitig von der zusätzlichen Stabilität einer vielfältigen Lieferkette durch das Fabless-Ökosystem von Resonant - dem ersten seiner Art. Durch die Zusammenarbeit mit Resonant verbessern Kunden die Konnektivität aktueller mobiler Geräte und bereiten sich gleichzeitig auf die Anforderungen der aufkommenden 5G-Anwendungen vor.Um mehr über Resonant zu erfahren, sehen Sie sich die auf der Website veröffentlichten Videos an, in denen die Technologien und die Marktpositionierung von Resonant erläutert werden:- Resonant Corporate Video- WaveX(TM) Design Technology and XBAR®: Speeding the Transition to 5G- Expert Insights on Unlocking the Potential of 5G- The Technology Enabling the Transition to 5GFür weitere Informationen besuchen Sie www.resonant.com.Resonant nutzt seine Website (https://www.resonant.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3220043-1&h=2407075817&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3220043-1%26h%3D3383267909%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.globenewswire.com%252FTracker%253Fdata%253D8WIQPjy2EEBNyc9Y6OmqKgTrS_NPI2smmxLew3qlBKjUjglnyPdn5GjmK33U8ZRdh-tY87em1AOcfbL-tdbrjIkEB2gkJ7enHTbYz-y8cpk%253D%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.resonant.com&a=https%3A%2F%2Fwww.resonant.com)) und seine LinkedIn-Seite (https://www.linkedin.com/company/resonant-inc-/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3220043-1&h=4027357210&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3220043-1%26h%3D2230531285%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.globenewswire.com%252FTracker%253Fdata%253D8WIQPjy2EEBNyc9Y6OmqKgdhrquIrdJnaMTqQscqaS9EF5D_QJ7WvOUtqN0kkT-zsozpUBdKFYM_19-IprsP45VQv53cLxh76rUuYHggZQa4XlwblN_xyXfebAthBTtRJ_LAIgh5O6UJ9SEMbdYrvtzaLlGI4K3_L0vr1kQwmIQ%253D%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Fresonant-inc-%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fresonant-inc-%2F)) als Kanäle zur Verbreitung von Informationen über seine Produkte, seine geplanten finanziellen und sonstigen Ankündigungen, seine Teilnahme an anstehenden Investoren- und Branchenkonferenzen und andere Angelegenheiten. Solche Informationen können als wesentliche Informationen gelten, und Resonant kann diese Kanäle nutzen, um seinen Offenlegungspflichten gemäß Regulation FD nachzukommen. Daher sollten Anleger die Website des Unternehmens und seine Konten in den sozialen Medien zusätzlich zu den Pressemitteilungen, SEC-Einreichungen, öffentlichen Telefonkonferenzen und Webcasts des Unternehmens verfolgen.Informationen zu WaveX(TM) Design-Technologie von ResonantResonant erstellt Designs für schwierige HF-Frequenzbänder und Module, die anspruchsvolle und komplexe 5G-, Wi-Fi- und UWB-HF-Frontend-Anforderungen erfüllen. Mit WaveX(TM) haben die Designs von Resonant das Potenzial, in der Hälfte der Zeit entwickelt und zu geringeren Kosten als bei herkömmlichen Ansätzen hergestellt zu werden. WaveX(TM) ist eine Suite aus proprietären Algorithmen, Software-Design-Tools und Netzwerksynthese-Techniken, die es Resonant ermöglicht, eine viel größere Menge möglicher Design-Lösungen zu untersuchen.Resonant liefert seinen Kunden schnelle Design-Simulationen, die sie in ihren Captive Fabs herstellen oder von einem der Foundry-Partner von Resonant herstellen lassen. Diese verbesserten Lösungen verwenden immer noch Surface Acoustic Wave (SAW)- oder temperaturkompensierte Surface Acoustic Wave (TC-SAW)-Technologien mit der Leistung von teureren Herstellungsmethoden wie Bulk Acoustic Wave (BAW).Die WaveX(TM) von Resonant bietet eine hervorragende Vorhersagbarkeit und ermöglicht das Erreichen der gewünschten Produktleistung in etwa halb so vielen Umläufen durch die Fertigung. Darüber hinaus modellieren die Simulationen von Resonant grundlegende Material- und Struktureigenschaften, was die Integration mit Foundry- und Fab-Kunden viel intuitiver macht, da sie die "Fab-Sprache" der grundlegenden Materialeigenschaften und Abmessungen sprechen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1559625/Resonant_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3220043-1&h=3778212451&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1559625%2FResonant_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1559625%2FResonant_Logo.jpg)Pressekontakt:Investor RelationsGreg Falesnik oder Brooks HamiltonMZ Group - MZ North America(949) 546-6326RESN@mzgroup.usOriginal-Content von: Resonant Inc., übermittelt durch news aktuell