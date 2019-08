Resolve Systems akquiriert FixStream für 24 Mio. US-Dollar

Irvine, Kalifornien (ots) -- Resolve vereint AIOps mit hochentwickelter Automationsplattform- Langfristiges Ziel: Selbstheilende IT-Infrastruktur- Gartner prognostiziert rasantes Wachstum im Markt für AIOps bis2023Resolve Systems, führender Anbieter für IT-basierte Automations-und Orchestrierungsplattformen, akquiriert FixStream. Das Unternehmenist einer der Pioniere im Bereich AIOps, dem Einsatz von künstlicherIntelligenz für IT Operations. Die Übernahme wird voraussichtlich bisEnde September abgeschlossen sein. Damit bietet Resolve dierobusteste IT-Automationsplattform auf dem Markt an. Sie verbindetleistungsstarke Automationsfunktionen mit dem KI-gestützten Einblickin dynamische, hybride IT-Umgebungen und lässt sich speziell auf dieAnforderungen komplexer Infrastrukturen moderner Unternehmenzuschneiden.Intelligente Automation mit ResolveDie einheitliche Plattform deckt ein breites Spektrumunterschiedlicher IT-Betriebsprozesse ab. Dazu gehören KI-gestütztesInfrastruktur-Mapping, operative Datenkorrelation sowie prognostischeAnalytik als Basis für die intelligente Automation vonCross-Domain-Aktionen. Dadurch optimieren Kunden die Leistung ihrerInfrastruktur, verkürzen die durchschnittliche Zeit bis zurLösungsfindung (MTTR = Mean Time to Resolution), steigern dieEffizienz des IT-Betriebs, reduzieren die Alarmhäufigkeit und könnenproaktiv und vorausschauend Ressourcen für kritischeGeschäftsprozesse bereitstellen.FixStream setzt auf künstliche IntelligenzFixStream konnte seinen Umsatz in den letzten zwei Jahren um 700 %erhöhen und gehört damit zu den am schnellsten wachsendenAIOps-Plattformen im Markt. Die bewährte Lösung bietet einautomatisiertes Dependency Mapping, das die sich änderndenBeziehungen zwischen IT-Infrastruktur und installierten Applikationenmit einem automatisierten Dependency Mapping überwacht, um soUrsachen für Performance-Probleme und Ausfälle schnellstmöglich zudiagnostizieren. Darüber hinaus setzt die Lösung künstlicheIntelligenz und Machine Learning ein, um große Mengen an Systemdatenzu analysieren und zu kontextualisieren, mögliche Muster zu erkennenund künftige Probleme der gesamten IT-Infrastruktur vorherzusagen.Selbstheilende IT-InfrastrukturLangfristig soll die gemeinsame Lösung aus Resolve und FixStreamden langgehegten Kundenwunsch nach "Self-Healing IT" erfüllen. Dieneue Lösung kombiniert die mehrschichtige Sichtbarkeit undprognostische Analytik von FixStream mit der Cross-Domain- undService-Level-Automation von Resolve. Damit erhalten Kunden erstmalsdie Möglichkeit, Probleme automatisch vorherzusagen und zu verhindernbzw. zu beheben. Resolve nutzt dynamisches Dependency Mapping undKI-gestützte Erkenntnisse, um Informationen und automatische Updatesfür Automationsprozesse bereitzustellen und die intelligenteAutomation selbstständig zu starten. Resolve-Kunden erhalten so eingeschlossenes System, das selbstständig identifiziert, analysiert,prognostiziert und automatisiert.Markt für AIOps wächst rasantIT-Verantwortliche stehen immer häufiger vor der Herausforderung,die IT-Kosten zu senken und gleichzeitig die stetig steigendeKomplexität zu bewältigen. Dazu gehören auch die enormen Datenmengen,die heute von Infrastrukturen und Applikationen generiert werden. DasMarktforschungsinstitut Gartner kommt im Report "InfrastructureSoftware Markets, Worldwide, 2017-2023" zu dem Ergebnis, dass dasSegment der Performance-Analytik (zu dem AIOps, ITIM und andereMonitoring-Werkzeuge gehören) bis 2020 weltweit rund 5,7 MilliardenUS-Dollar umsetzen wird. Mit der Übernahme von FixStream vergrößertResolve seinen Anteil am rasant wachsenden Markt für AIOps.Resolve und FixStream folgen Kundenwunsch"Wir sind davon überzeugt, dass FixStreams AIOps undInfrastruktur-Mapping optimal zur Automationsplattform von Resolvepasst. Damit bieten wir unseren Kunden bahnbrechende neue Funktionen,die IT-Prozesse agiler, schneller und einfacher machen", sagt JohnFerron, CEO von Resolve. "Die Kombination unserer leistungsstarkenCross-Domain-Automation mit den KI-gestützten Erkenntnissen vonFixStream ermöglicht es IT-Verantwortlichen, die digitaleTransformation zu beschleunigen.""Resolve und FixStream bieten IT-Organisationen jetzt einevollständige Automationsplattform. Viele Kunden haben sich eineLösung gewünscht, die führende AIOps mit bewährterCross-Domain-Automation kombiniert. Wir freuen uns, dass diese Visionnun Wirklichkeit wird", sagt Sameer Padhye, CEO und Gründer vonFixStream. "Unsere Produkte verbindet das gemeinsame Ziel,IT-Organisationen dabei zu unterstützen, die Herausforderungenmoderner IT-Infrastrukturen zu bewältigen und Serviceprozesse zuverbessern.""Effiziente IT-Prozesse sind für CIOs zu einer kritischenPriorität geworden. Die Arbeitsbelastung der Teams steigt stetig,während die Personalstärke aufgrund von Fachkräftemangel undsinkenden Budgets unverändert bleibt", sagt Carl Lehmann, Chefanalystbei 451 Research. "Die Kombination von Erkenntnissen der künstlichenIntelligenz mit Automationstechnik ermöglicht es Unternehmen, dieseHerausforderungen zu meistern, die wachsende Komplexität der heutigenhybriden IT-Infrastrukturen zu bewältigen und dem Ziel derselbstheilenden IT näher zu kommen."Erfahren Sie mehr über die bahnbrechende IT-Automationslösung vonResolve und FixStream: Besuchen Sie den Webcast am Donnerstag, 5.September 2019. Registrieren sich einfach über die Resolve Websiteunterhttps://resolve.io/it-automation-resources/resolve-fixstream-webcast.Über Resolve Systems:Resolve ist die führende IT-Automatisierungs- undOrchestrierungsplattform, die täglich mehr als eine MillionAutomatisierungen unterstützt. Dazu gehören einfache, sichwiederholende Aufgaben ebenso wie äußerst komplexe Prozesse. Mit mehrals einem Jahrzehnt Erfahrung im Markt für Automatisierung ist diePlattform von Resolve speziell darauf ausgerichtet, die heutigenITOps-, NetOps- und SecOps-Teams dabei zu unterstützen, diewachsenden Anforderungen an die IT zu erfüllen, die Effizienz zusteigen, Kosten zu senken und die Servicequalität sowieLeistungsfähigkeit der Automation deutlich zu verbessern. Resolvebefindet sich mehrheitlich im Besitz von Insight Partners, einemweltweit führenden Risikokapital- und Private-Equity-Unternehmen, dasin wachstumsstarke Technologie- und Softwareunternehmen investiert.Sowohl die Fortune 1.000 als auch weltweite Managed-Service- undTelekommunikationsunternehmen vertrauen den Automatisierungslösungenvon Resolve. Weitere Informationen erhalten Sie unter resolve.io.Über Insight-Partner:Insight Partners ist ein führendes, weltweit operierendesVenture-Capital- und Private Equity-Unternehmen, das inwachstumsstarke Technologie- und Softwareunternehmen investiert, dieden Wandel in ihren Branchen vorantreiben. Insight wurde 1995gegründet, verwaltet derzeit über 20 Milliarden Dollar anVermögenswerten und hat kumulativ in mehr als 300 Unternehmenweltweit investiert. Die Mission ist es, visionäre Führungskräfte zufinden, zu finanzieren und erfolgreich mit ihnen zusammenzuarbeiten.Dafür vermittelt Insight ihnen praktische, praxisnaheWachstumskompetenz, um den langfristigen Erfolg zu fördern. Sowohlseinen Mitarbeitern als auch in investierten Unternehmen fördertInsight eine Kultur, die auf einem Kerngedanken basiert: Wachstumbedeutet Chancen. Weitere Informationen über Insight und seineInvestitionen erhalten Sie unter www.insightpartners.com sowie beiTwitter @insightpartners.Pressekontakt:Tobias MerklinghausBSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbHTel.: +49 (0) 2154 8122-15E-Mail: merklinghaus@kommunikation-bsk.deOriginal-Content von: Resolve Systems, übermittelt durch news aktuell