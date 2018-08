Resolution des Vorstandes der Bundesärztekammer Retter und Helfer vor Gewalt schützen

Berlin (ots) - Berlin, 24.08.2018 - Der Vorstand derBundesärztekammer hat in seiner Sitzung am 23.08.2018 der Opfer desAngriffs auf eine Arztpraxis in Offenburg gedacht. DerBundesärztekammer-Vorstand verurteilt die abscheuliche Tat scharf,bei der ein Arzt getötet und eine Praxismitarbeiterin verletztewurde, und fordert in einer Resolution mehr Schutz für Ärzte undAngehörige anderer Gesundheitsberufe:"Ärztinnen und Ärzte sind Retter und Helfer. Sie verdienen fürihre Arbeit Respekt, Unterstützung und vor allem Schutz vor jeglicherForm verbaler und körperlicher Gewalt.Die Bluttat von Offenburg ist der vorläufige traurige Höhepunkteiner Reihe von Angriffen auf Ärzte und Angehörige andererGesundheitsberufe in den letzten Monaten und Jahren - sei es inPraxen, bei Hausbesuchen, bei Rettungseinsätzen oder in denNotfallambulanzen.Der Vorstand der Bundesärztekammer fordert:- Der Gewalt gegen Ärzte ist vorzubeugen. Gewaltprävention fängtbereits damit an, dass der Arbeit von Ärzten die Anerkennungentgegengebracht wird, die sie verdient. Aufklärungskampagnen müssenverdeutlichen, dass die Sicherheit von Ärzten und anderen Angehörigenvon Gesundheitsberufen unverzichtbare Voraussetzung derGesundheits-versorgung der Bevölkerung ist.- Gewalt gegen Ärzte ist gesamtgesellschaftlich zu ächten. JederEinzelne ist gefordert, jeglicher Form von verbaler oder körperlicherGewalt in Praxen, Rettungsambulanzen oder im öffentlichen Raum,soweit es die Situation und die eigene Sicherheit zulässt,entgegenzutreten. Ärztinnen und Ärzte setzen sich tagtäglich für dasWohl ihrer Patientinnen und Patienten ein. Um ihr eigenes Wohl zuschützen, sind sie auf die Solidarität aller Bürgerinnen und Bürgerangewiesen."Pressekontakt:BundesärztekammerStabsbereich Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel. 030-400456700Fax. 030-400456707presse@baek.dewww.baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuell