Resolute Forest Products: Es wird immer spannender!

Für die Aktie Resolute Forest Products stehen per 30.11.2018 10,97 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Resolute Forest Products zählt zum Segment "Papierprodukte".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Resolute Forest Products einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Resolute Forest Products jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Resolute Forest Products-Aktie sind 0 Einstufungen "Buy", 4 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Resolute Forest Products aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (0 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 13,17 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (10,97 USD) ausgehend um 20,02 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Resolute Forest Products von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

2. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Resolute Forest Products führt bei einem Niveau von 50 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 54,63 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 7,91 ist die Aktie von Resolute Forest Products auf Basis der heutigen Notierungen 69 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Forest & Paper Products" (25,81) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".