Resolute Energy: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Per 03.10.2018 wird für die Aktie Resolute Energy am Heimatmarkt New York der Kurs von 38,91 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Öl & Gas Exploration & Produktion".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Resolute Energy auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Resolute Energy mit einem Wert von 745,81 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Oil, Gas & Coal" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 56,92 , womit sich ein Abstand von 1210 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Resolute Energy-Aktie hat einen Wert von 26,25. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (25). Resolute Energy ist auch auf 25-Tage-Basis überverkauft (Wert: 25). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Buy"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für Resolute Energy.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Resolute Energy-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 5 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Resolute Energy vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (39 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 0,23 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 38,91 USD), was einer "Hold"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Resolute Energy eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.