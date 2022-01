Resmed Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Resmed weist am 07.01.2022, 23:21 Uhr einen Kurs von 241.8 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Gesundheitsausrüstung" geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Resmed auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Resmed erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 22,71 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche sind im Durchschnitt um 27,03 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -4,32 Prozent im Branchenvergleich für Resmed bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 27,13 Prozent im letzten Jahr. Resmed lag 4,43 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Resmed. Es gab insgesamt fünf positive und acht negative Tage. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Resmed daher eine "Sell"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Sell"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt auch zu einer "Sell" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Resmed von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Sell"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Resmed-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 2 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Resmed-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Resmed vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 248,5 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 2,77 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (241,8 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Resmed somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.