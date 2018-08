Research Now SSI stärkt und erweitert seine Produktpalette für die Messung der Kampagneneffizienz durch den Erwerb weiterer Kapazitäten zur Zielgruppenvalidierung

Frankfurt (ots/PRNewswire) - Research Now SSI, weltweit führendbei digitalen Marktforschungsdaten und Datendiensten, hat seineKapazitäten im Bereich geräteübergreifender, digitalerZielgruppenvalidierung durch den Erwerb des DMA-Institute erweitert.Der Erwerb stärkt und erweitert die Kapazitäten von Research Now SSI,zuverlässige Erkenntnisse über Zielgruppen von Werbung und dieEffizienz von Kampagnen zu liefern, auf deren Grundlage Kundenweitere Entscheidungen treffen können.Die Kombination der umfassenden Datensammlung von Research Now SSITeilnehmerdaten weltweit (einem der global größten direktenDatenbestände) mit der Zielgruppenvalidierung (als SaaS) desDMA-Institute bietet Marken, Werbe- und Medienagenturen,Marktforschern und Publishern eine Lösung, die ihresgleichen sucht.Die Daten aktueller Verbrauchern (mit deren Einwilligung erhoben underfasst) im Zusammenspiel mit einer offenen, unabhängigenTechnologie-Plattform gewährleisten zuverlässige, zutreffende undunverzerrte Ergebnisse, die dabei helfen die Effektivität von Werbungund den ROI der Werbeaktivitäten zu optimieren.Das DMA-Institute mit Sitz in Amsterdam bietet mit seinenPlattformen Enterprise und Performance Analytics vollständigtransparente, digitale Medienmessungen und Erkenntnisse überrelevante Zielgruppen. Diese Technologie ermöglicht Vermarktern,Werbetreibenden und Publishern die Erfassung, Validierung undOptimierung innerhalb laufender Erhebungen (Forschung) und passiveMessungen (Sichtbarkeit, Reichweite, Zielgruppe) entlang der gesamtendigitalen Wertschöpfungskette: Online-Display- und Video-Formate,Werbung in sozialen Netzwerken, Branded Content und In-App werdenintegriertDie Technik des DMA-Institute ergänzt und erweitert dascrossmediale Produkt ADimension® von Research Now SSI im digitalenBereich. Durch die Verknüpfung von Impressions mit Einzelpersonenbasierend auf Research Now SSI globalen Online-Panel-Daten ermöglichtADimension neben der Erfassung von Online-Kontakten und Umfragedatenzur Wahrnehmung digitaler Anzeigen auch Offline-Kontakte und liefertüber ein dynamisches Dashboard alle wichtigen Markenkennzahlen.Der Erwerb eröffnet Research Now SSI zudem Zugriff auf vomDMA-Institut etablierte erweiterte Online-Dashboarding-Lösungen,Online-Performance-Berichte und Scorecards. Diese Dashboards undScorecards bieten Nutzern einen sofortigen Überblick überzuverlässige und effektive Leistungsparameter und Kennzahlen je nachBranche und Entscheiderrolle individualisierbar."Unsere Kunden werden Klarheit über komplexe digitale Datengewinnen, um strategischer agieren zu können", sagte Gary S. Laben,CEO von Research Now SSI. "Marketing und Werbung stehen in derEntwicklung der Branche vor einem wichtigen Umschwung. DerSchwerpunkt der Sammlung von Daten verschiebt sich hin zum Bedarfnach präziseren und zuverlässigeren Daten. Research Now SSI setztseine Bemühungen fort, akkurate und zuverlässige Datenbereitzustellen, die bessere Services und Proedukte ermöglichen undsomit zu besseren und nachhaltigeren Kundenbeziehungen führen""Die Verknüpfung unserer Plattformen zur Validierung vonZielgruppen basierend auf der umfangreichen Datenbasis von ResearchNow SSI schafft effektiv einen neuen globalen Standard für dieMessung von Online-Medien und die Erfassung von Zielgruppen undValidierung der Leistung", sagte Marcel Vogels, einer der Gründer desDMA-Institute.Informationen zu Research Now SSIResearch Now SSI ist weltweit führender Anbieter von Verbraucher-und Wirtschaftsdaten aus erster Hand auf Grundlage umfassender,firmeneigener Marktforschungs-Panels. Rund um diesen Kernbestandverwalteter und mit Einwilligung der Teilnehmer erhobenen Daten hatdas Unternehmen innovative Datendienste und Produkte geschaffen,welche die Meinungen von Teilnehmern in das gesamte Marketingspektrumeinbringen - von der Forschung über das Marketing bis zur Werbung.Research Now SSI bedient mehr als 5.800 Marktforschungsagenturen,Medien- und Werbeagenturen, Consulting- und Investmentfirmen sowieKunden aus Gesundheitswesen und Wirtschaft auf dem amerikanischenKontinent, in Europa und im Raum Asien-Pazifik. Weitere Informationenüber unser Angebot auf Grundlage von Daten erhalten Sie unterwww.researchnow.com und www.surveysampling.com.Informationen zu DMA-InstituteDas DMA-Institute ist ein anerkannter und unabhängiger Innovatorin den Bereichen Messung von Online-Medien und Validierung vonWirksamkeit. Die Philosophie des Unternehmens lautet, Verkäufern undKäufern digitaler Medien vollständige, bestätigte und integrierteTransparenz bereitzustellen. Das DMA-Institute liefertOnline-Transparenz für führende globale Werber, Publisher, DSPs,Agenturgruppen, Forschungs- und Consultingfirmen. Neben dem Angebotautomatisierter Medien- und Wirksamkeitsmessung stellt dasUnternehmen zudem professionellen Werbebetrieb sowie modernsteProdukte für Business Intelligence Scorecarding und Reporting fürEntscheidungsträger in den Bereichen Medien und Marketing zurVerfügung. Das DMA-Institute hat seinen Hauptsitz im niederländischenAmsterdam. Weitere Informationen über das DMA-Institute erhalten Sieauf unserer Website: dma-institute.com.Redakteure erhalten weitere Informationen bei:Kate Brunkhorstkate.brunkhorst@surveysampling.com+1 203 567-7196oderKelaine BladesKblades@researchnow.com+44 207 084 3182Logo -https://mma.prnewswire.com/media/621661/RN_SSI_Dual_Logo.jpgOriginal-Content von: Research Now Group, Inc., übermittelt durch news aktuell