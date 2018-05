Research Now SSI bringt das erste medienübergreifende Werbe-Dashboard der Branche für agile Kampagnenbewertung und -optimierung auf den Markt

Dallas (ots/PRNewswire) - Research Now SSI, der weltweiteMarktführer für die digitale Erhebung von Daten und den damitverbundenen Marktforschungsdienstleistungen, bringt das ersteWerbewirkungs-Dashboard auf den Markt, das jederzeit nahtlosanpassbar ist und auf allen Kanälen (online, mobil, offline, etc) dieEffektivität von Werbekampagnen messen kann. Somit erhaltenMarketingmanager die relevanten Insights bereits während der Laufzeitder Kampagne und können die Werbeausgaben entsprechend anpassen, umdie maximale Werbewirkung und ROI zu erzielen.Die Plattformlösung für Werbewirksamkeit von Research Now SSI,ADimension®, verfügt nun auch über eine Reportingfunktion zu"Consumer Engagement" und "Exposure" im linearem Fernsehen, Fernsehenon demand, OTT, Printmedien, Radio, In-App-Werbung und Out-of-HomeWerbung, wie zum Beispiel auf Stadion-Leinwänden. Während derLaufzeit der Kampagne visualisiert das Tool real-time Erkenntnissezur Kampagnenoptimierung. Werbetreibende können die Performance vonbestimmten Kanälen oder einer Kombination aus Kanälen messen, unddaraus Änderungen an den Spendings und/oder der Kanalauswahlinsgesamt ableiten.Anders als herkömmliche Medienbewertungswerkzeuge verbindetADimension® Werbemitteldaten nicht nur mit Modellen oder Algorithmen,sondern mit Individuen, die Panelisten des global verfügbarendouble-opt-in Panels sind und mit weitergehenden Profildatenangereichert werden können.Mit dem Dashboard verfügt die ADimension®-Lösung über folgendeFunktionen:- kanalübergreifende Datenerhebung - passive Erhebung digitalerWerbemittelkontakte plus Offline-Kontakt (Ermittlung viaPrimärerhebung)- Market Insights - tagesaktuell via Dashboard verfügbar mit einerVielzahl von DatenfilteroptionenADimension® misst wichtige Marktkennzahlen - Werbewahrnehmung,Bekanntheit, Beliebtheit und Kaufabsicht. Die Lösung unterstütztWerbetreibende, Medien- und Werbeagenturen, Marktforschungsagenturenund Verlage bei der Ermittlung der Zielgruppen über das kreativeTesten bis hin zur Anzeigenumsetzung, -optimierung und Auswertung."Werbetreibende brauchen zuverlässige und schnelle Erkenntnissezur Effektivität von Anzeigen, um ihre Marketing-Investitionenoptimal über die verschiedenen Werbekanäle auszusteuern", sagt BobFawson, EVP, Product Development, bei Research Now SSI. "In derheutigen, sich schnell verändernden Umgebung mit einer Vielzahl vonKommunikationskanälen müssen Entscheider ihre Werbestrategien agilund iterativ auf dynamische Entwicklungen anpassen können. Unsererweitertes medienübergreifendes Dashboard ist in Kombination mitunseren Forschungsdaten aus erster Hand ein unvergleichlichesWerkzeug für Werbetreibende, um signifikante Potenziale für dieVerbesserung von Kampagnenerfolg und Marketing-ROI zu erzielen."Über Research Now SSIResearch Now SSI ist der weltweite Marktführer für digitaleMarktforschungsdaten. Das Unternehmen bietet erstklassige Lösungenfür die Marktorschungbranche für unsere mehr als 4.000 Kunden in denBereichen Marktforschung, Beratung, Medien, Gesundheitswesen, etc.und ist in der Branche als führend in Bezug auf Qualität, Reichweiteund Kundenzufriedenheit anerkannt. Weitere Informationen erhalten Sieunter www.researchnow.com und www.surveysampling.com.Redakteure kontaktieren für weitere Informationen bitte:Kate BrunkhorstResearch Now SSIKate.brunkhorst@surveysampling.comFoto -https://mma.prnewswire.com/media/686317/CrossMedia_Image_5_1_18.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/621661/RN_SSI_Dual_Logo.jpgOriginal-Content von: Research Now SSI, übermittelt durch news aktuell