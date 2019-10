Research Frontiers: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Research Frontiers, die im Segment "Elektronische Geräte und Instrumente" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 29.10.2019, 09:13 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ CM mit 3.24 USD.

Research Frontiers haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 5 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 5 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Research Frontiers lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Sell"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren, was eine Einschätzung als "Sell"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Research Frontiers in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Research Frontiers erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 145 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche sind im Durchschnitt um 5,1 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +139,9 Prozent im Branchenvergleich für Research Frontiers bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 14,72 Prozent im letzten Jahr. Research Frontiers lag 130,28 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Research Frontiers-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 3,06 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (3,25 USD) deutlich darüber (Unterschied +6,21 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Buy" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (3,76 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-13,56 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Research Frontiers-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. Die Research Frontiers-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Hold"-Rating versehen.