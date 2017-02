ResearchGate erhält Finanzierung durch Wellcome Trust, Goldman Sachs Investment Partners und Four Rivers Group als das Netzwerk für wissenschaftlichen Fortschritt (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Berlin (ots) -ResearchGate, das professionelle Netzwerk für Wissenschaftler, gabheute eine Finanzierungsrunde durch Wellcome Trust, Goldman SachsInvestment Partners und Four Rivers Group mit Beteiligung von AshtonKutcher, Groupe Arnault, Xavier Niel und bestehenden Investoren BillGates, Tenaya Capital, Benchmark und Founders Fund bekannt.Seit dem Abschluss der Finanzierungsrunde über 52,6 Millionen USDollar im November 2015 wurde ein großes Wachstum des Netzwerks mitbahnbrechenden Fortschritten bei der Vernetzung und Öffnung derWissenschaft für jeden verzeichnet. Über 12 Millionen Wissenschaftlernutzen das Netzwerk weltweit. Sie teilen mehr als eine halbe MillionUpdates zu ihrer Forschung täglich und mehr als 2,5 Millionenwissenschaftliche Publikationen monatlich, darunter auchInformationen, die traditionell nicht geteilt werden wie Code odernegative Ergebnisse."Auf ResearchGate sprechen Wissenschaftler erstmals öffentlichdarüber, woran sie aktuell arbeiten. ResearchGate ist das Netzwerkgeworden, wo wissenschaftlicher Fortschritt passiert und wo jederdarüber lernen kann," sagt Dr. Ijad Madisch, Mitgründer und CEO vonResearchGate. "Wir bieten Wissenschaftlern die Plattform für diesenfundamentalen Wandel und freuen uns Wellcome Trust, Goldman SachsInvestment Partners und Four Rivers Group zu unseren Investoren undbekannten Unterstützern zu zählen."Die aktuelle Investitionsrunde trug zur Entwicklung von Projects,einem neuen Feature, bei. Seit dem Start dieses Features im März 2016haben Wissenschaftler mehr als eine halbe Million neuer Projekteangelegt, in denen sie über ihre aktuelle Forschungsarbeit berichtenund Forschungsdaten teilen."ResearchGate wird der Ort für wissenschaftliche Daten online",sagt Madisch. Forschungsdaten werden hier auf den Profilen derMitglieder gezeigt, so wissen andere woher diese stammen und könnenmit ihrer Forschung darauf aufbauen. Ein Teil der Investitionssummefließt in das Vorhaben, wissenschaftliche Daten so mitzuteilen und zustrukturieren, dass sie für Wissenschaftler heute und in der Zukunftbesser nutzbar sind.Geoffrey Love, hochrangiges Mitglied der Investment Division beiWellcome Trust, der weltweit zweitreichsten gemeinnützigen Stiftungzur Förderung medizinischer Forschung, sagt: "ResearchGate ist eineinnovative und beliebte Plattform, die Wissenschaftler mit ihrenFachkollegen auf der ganzen Welt verbindet. ResearchGate gibtWissenschaftlern einen Ort, um Ergebnisse und Ideen zu teilen undhilft so Forschung voran zu treiben und Anwendungen zu entwickeln,die der Gesellschaft dienen.""Mit mehr als 12 Millionen Mitgliedern führt ResearchGate denWandel in der Wissenschaft weg von isolierten Versuchen hin zuvernetzter Zusammenarbeit an", sagt Ian Friedman, Co-Head bei GoldmanSachs Investment Partners, Venture Capital & Growth Equity. "Es isteine wertvolle Gelegenheit für uns mit einem Team zusammenzuarbeiten,das die Veränderung in etwas so Wichtigem wie wissenschaftlicherArbeit anführt. Wir freuen uns ResearchGate bei dem Ziel zuunterstützen, das Tempo des wissenschaftlichen Fortschrittsvoranzutreiben." Seit der Investitionsrunde im November 2015 hatResearchGate mit dem Verkauf von Anzeigen für wissenschaftlicheProdukte und Dienstleistungen sowie Stellenanzeigen erfolgreich seinGeschäftsmodell etabliert. Die Angebote verbinden diejenigen, diewissenschaftliche Produkte und Dienstleistungen verkaufen mit denen,die mit ihnen arbeiten."Um erfolgreich zu sein, muss alles was ein Netzwerk wieResearchGate tut, seinen Mitgliedern nutzen", sagt Matt Cohler,Benchmark General Partner, der die Series A Investitionsrunde desUnternehmens anführte und Vorstandsmitglied ist. "Das schließt dasGeldverdienen ein. ResearchGate hat ein Geschäftsmodell gefunden, dasder Mission des Unternehmens treu ist und das Wachstum des Netzwerksfür wissenschaftlichen Fortschritt antreibt."Über ResearchGateResearchGate wurde 2008 von den Ärzten Dr. Ijad Madisch und Dr.Sören Hofmayer zusammen mit dem Informatiker Horst Fickenschergegründet. Die Mission des Unternehmens lautet: Connect the world ofscience. Make research open to all. 12 Millionen Wissenschaftlerhaben auf dem Netzwerk über 140 Millionen Kontakte geknüpft undteilen dort täglich über eine halbe Million Updates zu ihrer Arbeit.ResearchGate hat vier Finanzierungsrunden unter anderem vonBenchmark, Founders Fund, Bill Gates, Tenaya Capital, Wellcome Trust,Goldman Sachs Investment Partners und der Four Rivers Groupabgeschlossen.Am 1. März 2017 findet um 11:30 Uhr eine Pressekonferenz zum Themabei ResearchGate, Invalidenstraße 115, 10115 Berlin statt. Bitteschicken Sie uns eine kurze Mail mit Ihrem Namen, Medium und Kontaktan press@researchgate.net wenn Sie teilnehmen möchten.Bildmaterial finden Sie hier:www.dropbox.com/sh/lqd0qgshcq4h9ej/AAC09fcXk7FrqHFxdZEW6mvfa?dl=0Bei Fragen und Interviewanfragen helfen wir gern weiter:press@researchgate.net, 030-200051022Original-Content von: ResearchGate GmbH, übermittelt durch news aktuell