ResMed: Ist es das gewesen?

Der ResMed-Kurs wird am 20.11.2019, 17:01 Uhr an der Heimatbörse New York mit 150.46 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Gesundheitsausrüstung".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir ResMed einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob ResMed jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der ResMed-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 124,48 USD. Der letzte Schlusskurs (149,39 USD) weicht somit +20,01 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (137,71 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+8,48 Prozent Abweichung). Die ResMed-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die ResMed-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der ResMed ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die ResMed-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 1,01, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 25,87, der für diesen Zeitraum eine "Buy"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. ResMed weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,08 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör") von 2,54 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,45 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.