ResMed: Aufschrei, garantiert!

Der Kurs der Aktie ResMed steht am 22.01.2020, 22:25 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 164.41 USD. Der Titel wird der Branche "Gesundheitsausrüstung" zugerechnet.

Unsere Analysten haben ResMed nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die ResMed-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu ResMed vor. Alles in allem erhält ResMed eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der ResMed-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 136,56 USD. Der letzte Schlusskurs (161,94 USD) weicht somit +18,59 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (153,97 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+5,18 Prozent Abweichung). Die ResMed-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die ResMed-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,97 Prozent und liegt damit 1,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör, 2,51). Die ResMed-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.