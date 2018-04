"Requiem für Frau J.": 3sat zeigt Gewinnerfilm des "goEast"-Festivals 2017 in Erstausstrahlung (FOTO)

Mainz (ots) -Donnerstag, 3. Mai 2018, 23.45 UhrErstausstrahlungAnlässlich des gerade zu Ende gegangenen 18. Festivals des mittel-und osteuropäischen Films "goEast" in Wiesbaden zeigt 3sat amDonnerstag, 3. Mai 2018, 23.45 Uhr, den serbischen Spielfilm "Requiemfür Frau J." in Erstausstrahlung. Die Tragikomödie voller Empathieund schwarzem Humor des serbischen Regisseurs Bojan Vuletic gewanndie "Goldene Lilie für den Besten Film" beim "goEast"-Festival 2017.Jelena (Mirjana Karanovic) ist fest entschlossen, sich am Todestagihres Mannes zu erschießen. Sie lebt zwar in einer Großfamilie, aberdie Generationen leben nebeneinander her und schimpfen und schreienüberwiegend miteinander. Nur der etwas unbeholfene Schwiegersohn inspe ist freundlich und zuvorkommend. Ohne Wissen ihrer Familie trifftsie die letzten Vorbereitungen, für die ihr nur noch wenige Tagebleiben. Doch ihr Plan wird von vielen Seiten behindert: vongleichgültigen Mitmenschen, faulen Bürokraten und einemschlitzohrigen Grabsteinverkäufer.Der als internationale Koproduktion entstandene serbischeSpielfilm erzählt von Menschen, die heute - viele Jahre nach demZusammenbruch des Sozialismus - nur noch Randfiguren der Gesellschaftsind. Sie leben zwischen tristen Behördengebäuden aus alten Zeiten,menschenleeren, zugigen Fabrikhallen und den immer gleichen Bau- undSupermarkt-Monstren. Das "J." im Filmtitel könnte auch fürJugoslawien stehen.Regisseur Bojan Vuletic, 1977 in Belgrad geboren, studierte Film-und Fernsehregie an der Universität der Künste Belgrad (Fakultät derDramatischen Künste). Als Koautor wirkte Vuletic zusammen mit StefanArsenijevic an dem Episodenfilm "Gesucht und gefunden" und an "Liebeund andere Verbrechen" mit, der auf der Berlinale 2008 Premierehatte. Für seinen ersten Spielfilm "Reiseführer durch Belgrad mitSingen und Weinen", der bei "goEast" 2012 seine internationalePremiere feierte, gewann er mehrere nationale und internationalePreise. Mit "Requiem für Frau J.", seinem zweiten Spielfilm, gewannVuletic beim Wiesbadener "goEast"-Festival 2017 den mit 10.000 Eurodotierten Hauptpreis, die "Goldene Lilie für den Besten Film". 3satzeigt "Requiem für Frau J." im Rahmen seiner Medienpartnerschaft mit"goEast".Mehr im 3sat-Pressetreff unter: https://ly.zdf.de/Pbg/Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos zum Film sind erhältlich über ZDF Presse und Information,Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/requiem3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD.Pressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell